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Paris polisinden Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar için özür
Paris polisinden Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar için özür
Paris Emniyet Müdürü Didier Lallament, Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı final maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle özür diledi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T11:42+0300
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Real Madrid ve Liverpool'un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi final maçının geç başlamasına neden olan olaylarla ilgili bir özür de Paris polisinden geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan maçla ilgili Senato'da kurulan komisyonda ifade veren Paris Emniyet Müdürü Didier Lallament, "Bir başarısızlık olduğu ortada. Başarısızlık çünkü insanlar oraya buraya itilip kakıldı, saldırıya uğradı. Başarısızlık çünkü ülkenin imajı zarar gördü" ifadelerini kullandı.Maç öncesinde taraftarları stadyumdan uzak tutmak için göz yaşartıcı gaz kullanılması yetkisi verdiği için özür dileyen Lallament ama stat girişlerindeki yoğunluğu azaltmanın başka bir yolunun da olmadığını ekledi.Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/uefa-sampiyonlar-ligi-finali-oncesinde-yasananlar-icin-ozur-diledi-1056959011.html
https://tr.sputniknews.com/20220602/fransadan-sampiyonlar-ligi-finalinde-orantisiz-biber-gazi-ozru-1056903366.html
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fransa, paris, uefa şampiyonlar ligi, real madrid, liverpool

Paris polisinden Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar için özür

11:42 09.06.2022 (güncellendi: 11:51 09.06.2022)
© AALiverpool- Real Madrid
Liverpool- Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Paris Emniyet Müdürü Didier Lallament, Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı final maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle özür diledi.
Real Madrid ve Liverpool'un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi final maçının geç başlamasına neden olan olaylarla ilgili bir özür de Paris polisinden geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan maçla ilgili Senato'da kurulan komisyonda ifade veren Paris Emniyet Müdürü Didier Lallament, "Bir başarısızlık olduğu ortada. Başarısızlık çünkü insanlar oraya buraya itilip kakıldı, saldırıya uğradı. Başarısızlık çünkü ülkenin imajı zarar gördü" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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Maç öncesinde taraftarları stadyumdan uzak tutmak için göz yaşartıcı gaz kullanılması yetkisi verdiği için özür dileyen Lallament ama stat girişlerindeki yoğunluğu azaltmanın başka bir yolunun da olmadığını ekledi.
Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Şampiyonlar Ligi finali öncesi stat dışında çıkan olaylarda 'orantısız biber gazı' kullanımı nedeniyle özür diledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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