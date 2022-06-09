https://tr.sputniknews.com/20220609/paris-polisinden-sampiyonlar-ligi-oncesinde-yasananlar-icin-ozur--1057181355.html

Paris polisinden Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar için özür

Paris polisinden Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar için özür

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallament, Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı final maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle özür diledi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T11:42+0300

2022-06-09T11:42+0300

2022-06-09T11:51+0300

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Real Madrid ve Liverpool'un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi final maçının geç başlamasına neden olan olaylarla ilgili bir özür de Paris polisinden geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan maçla ilgili Senato'da kurulan komisyonda ifade veren Paris Emniyet Müdürü Didier Lallament, "Bir başarısızlık olduğu ortada. Başarısızlık çünkü insanlar oraya buraya itilip kakıldı, saldırıya uğradı. Başarısızlık çünkü ülkenin imajı zarar gördü" ifadelerini kullandı.Maç öncesinde taraftarları stadyumdan uzak tutmak için göz yaşartıcı gaz kullanılması yetkisi verdiği için özür dileyen Lallament ama stat girişlerindeki yoğunluğu azaltmanın başka bir yolunun da olmadığını ekledi.Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.

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