https://tr.sputniknews.com/20220609/ukraynanin-tutumu-turkiye-ve-rusyayi-yakinlastirirken-ukrayna-ile-mesafeyi-actiriyor-1057195576.html

‘Ukrayna’nın tutumu Türkiye ve Rusya'yı yakınlaştırırken Ukrayna ile mesafeyi açtırıyor’

‘Ukrayna’nın tutumu Türkiye ve Rusya'yı yakınlaştırırken Ukrayna ile mesafeyi açtırıyor’

Türkiye ve Rusya’nın Karadeniz’deki mayınların temizlenmesi ve ticaret yollarının açılması tutumuna Ukrayna’nın itirazlarını değerlendiren Moskova Devlet Dil... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T15:46+0300

2022-06-09T15:46+0300

2022-06-09T15:46+0300

görüş

türkiye

rusya

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

mayın

tahıl

buğday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057121028_0:119:1200:795_1920x0_80_0_0_7390e06488c76b900e633f40491bf1e8.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yakınlarına yaklaşık 420 adet YAM ve YARM tipinde eski mayın döşediğini açıklamıştı. Bu mayınların sivil gemi ticaretini engellemesi ise dünya genelinde oluşan ‘tahıl krizinin’ sebeplerinden biri oldu.Bu kapsamda Türkiye ve Rusya’nın işbirliğinde Ukrayna’nın döşendiği mayınların temizlenmesi ve İstanbul Boğazı’na kadar bir ‘güvenli koridor’ açılması planlanıyor.Ukrayna tarafı ise buradaki mayınların tamamının temizlenmesine itiraz ediyor. Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye mayınların belirli alanlardan temizlenmesi ve İstanbul Boğazı’na kadar bir güvenli hat oluşturulmasını öneriyor. Bu hatların güvenlik tedbirleri açısından da sınıflandırılması ve gemilerin güvenliğinin garanti edilmesi görüşülüyor.Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ankara’daki görüşmesinde en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna’nın Odessa açıklarına döşediği mayınların temizlenmesi ve burada bekletilen buğday gibi tahılların deniz yoluyla kullanıma sunulmasının sağlanması oldu.Lavrov: Ukrayna tarafı hazırsa biz de buna hazırızÇavuşoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya deniz kuvvetlerinin ve Karadeniz filolarının Ukrayna sularından boğazlara kadar insani koridorlar açtığını belirterek “Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu süreçlerin detaylarını görüşmekteyiz. Bizim tarafta herhangi bir engel yok, biz herhangi bir engel oluşturmuyoruz gemi probleminde, gemi çıkışlarında. Bir kez daha Türk mevkidaşlarımıza burada anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Lavrov, “Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her şekilde sağlamaya hazırız, bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Ukrayna’ya ağır silahlar taşınabilir endişesiAncak Rusya’nın bu konudaki bir endişesini ise Ukrayna’ya gidecek gemilerle ülkeye ağır silahlar taşınacağı yönünde. Çavuşoğlu, bu konuda yaptığı açıklamada, “Gemilerin denetlenmesi dahil Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Biz Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bunun detaylarını görüşmek üzere İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi BM’nin teklifi üzerine söyledik” dedi.Tahıl koridorunun oluşturulması sürecinde gelinen aşamaları değerlendiren Çavuşoğlu, dünyada gıda krizinin gerçek bir kriz olduğunu ve bu konuya da sadece Ukrayna'dan değil Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilecek tahıl ürünü ve gübre açısından bakılması gerektiğini vurguladı.Türkiye, Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasını destekliyorUkrayna tahıl ürünlerinin, ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın, ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini de Türkiye'nin son derece meşru ve haklı bir talep olarak gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Dünyanın en büyük buğday ihracatçıları listesinde Rusya, yüzde 19.5’lik payla birinci sırada bulunuyor. Rusya’nın en büyük müşterisi yüzde 32.1’lik oranla Mısır olurken ikinci sırada ise yüzde 16.5’le Türkiye yer alıyor.‘Bu durum hem ABD'yi hem de Ukrayna'yı rahatsız ediyor’Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyopolitik Bilimler Enstitüsü’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna’nın mayınların temizlenmesine karşı çıkmasının nedenlerinden birinin ABD’nin bu olaya temkinli yaklaşmasının olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:‘Türkiye'nin ve BM’nin verdiği güvencelere Rusya olumlu bakıyor ve güveniyor’“Eğer buradaki buğdayın kısa zamanda dünya piyasalarına sürülmesi gerçekten isteniyorsa Karadeniz'den koridorun açılmasından başka bir yol yok” diye devam eden Doç Dr. Dürre, şöyle devam etti:‘Ukrayna’nın endişesi çok gerçekçi değil’“Rusya bu gemilerin Ukrayna'ya özellikle yeni tip silahların gönderilmesi amacıyla kullanılması endişesinde haklı çünkü yani bu yeni tip gönderilecek silahlar hem hacim olarak hem karadan ve demir yoluyla gönderilmesi zor silahlar. Bunun için Rusya da bu kontrol mekanizmasının içinde olmak istiyor. Bence bunlar Rusya açısından haklı gerekçeler” ifadelerini kullanan Dürre, şunları da ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20220609/lavrov-turkiyenin-ukraynayi-mayinlar-konusunda-ikna-cabasi-son-derece-olumlu-1057188928.html

rusya

ukrayna

karadeniz

ankara

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, mayın, tahıl, buğday, karadeniz, turan salcı, ankara, moskova