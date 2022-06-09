https://tr.sputniknews.com/20220609/zonguldakta-bir-kadin-kendini-atese-verdi--1057213557.html

Zonguldak’ta bir kadın kendini ateşe verdi

Zonguldak’ta bir kadın kendini ateşe verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın, üzerine benzin döküp kendini yaktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının yardımına plajdaki vatandaşlar... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T23:43+0300

2022-06-09T23:43+0300

2022-06-09T23:46+0300

zonguldak

türkiye

kendini yakma eylemi

ateşe vermek

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Ereğli Kıyıcak'ta psikolojik nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen Hilal K. sahildeki kumsala geldi. Bir süre sonra karayollarının altında bulunan kanalizasyonun içine giren kadın üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Kadının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ve emniyet güçleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan kadına müdahale etti. Daha sonra yaralı kadın, Ereğli’de bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan 29 yaşındaki Hilal K.'nın, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. ' Beni bırakın ben öleceğim'Deniz sahiline gelen bir vatandaş ise “Kadın tünel içinde kendini yakmaya çalışıyordu. Kadının çığlık sesleri üzerine plajda bulunan vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ambulans geldiğinde kadın beni bırakın ben öleceğim dediğini duyduk” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220602/galatada-kendisini-yakan-kisi-hayatini-kaybetti-1056912944.html

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zonguldak, kendini yakma eylemi, ateşe vermek