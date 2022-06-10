https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-hazine-bakani-yellen-benzin-fiyatlarinin-yakin-zamanda-dusmesi-pek-olasi-degil-1057216618.html
ABD Hazine Bakanı Yellen: Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil
ABD Hazine Bakanı Yellen: Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek enerji ücretleriyle ilgili, "Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil" dedi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T00:57+0300
2022-06-10T00:57+0300
2022-06-10T00:57+0300
dünya
abd
janet yellen
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043657284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0a4d36aecb3635a156f29b504d4325.jpg
Yellen, The New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kovid-19 salgınıyla mücadelede, zamanda geriye gidebilmesi halinde neyi değiştireceğinin sorulması üzerine Yellen, ABD'nin 2021'in başlarında birçok riskle karşı karşıya olduğunu anımsattı. Yellen, "Farklısını yapmazdım. Amerikan Kurtarma Planı'nı çok destekliyordum." ifadesini kullandı.Enflasyonun, en çok odaklandığı konu olduğunu vurgulayan Yellen, daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri gördüğünü belirtti.Yellen, benzin fiyatlarının Ukrayna krizinden önce yükselmeye başladığını, ancak bunun salgın sırasında kaydedilen düşük seviyelerden bir toparlanma olduğunu aktardı.Janet Yellen, "Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil." dedi.Ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğine işaret eden Yellen, ancak tüketici harcamalarının çok güçlü ve yatırım harcamalarının sağlam olduğunu anlattı. Yellen, "Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.Bakan Yellen, resesyon riskinin olduğunu, ancak bunun en olası sonuç olduğunu düşünmediğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220601/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyonun-seyri-konusunda-yanildim-1056897532.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043657284_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_83909cdecc49752c024e6d5fd487696a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, janet yellen, enflasyon
ABD Hazine Bakanı Yellen: Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek enerji ücretleriyle ilgili, "Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil" dedi.
Yellen, The New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede, zamanda geriye gidebilmesi halinde neyi değiştireceğinin sorulması üzerine Yellen, ABD'nin 2021'in başlarında birçok riskle karşı karşıya olduğunu anımsattı. Yellen, "Farklısını yapmazdım. Amerikan Kurtarma Planı'nı çok destekliyordum." ifadesini kullandı.
Enflasyonun, en çok odaklandığı konu olduğunu vurgulayan Yellen, daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri gördüğünü belirtti.
Yellen, benzin fiyatlarının Ukrayna krizinden önce yükselmeye başladığını, ancak bunun salgın sırasında kaydedilen düşük seviyelerden bir toparlanma olduğunu aktardı.
Janet Yellen, "Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil." dedi.
Ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğine işaret eden Yellen, ancak tüketici harcamalarının çok güçlü ve yatırım harcamalarının sağlam olduğunu anlattı. Yellen, "Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.
Bakan Yellen, resesyon riskinin olduğunu, ancak bunun en olası sonuç olduğunu düşünmediğini ifade etti.