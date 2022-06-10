https://tr.sputniknews.com/20220610/ankara-icin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057257409.html

Ankara için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T22:39+0300

2022-06-10T22:39+0300

2022-06-10T22:39+0300

türkiye

ankara

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/ankara-valiligi-uyardi-yarin-saganak-bekleniyor-1057164138.html

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