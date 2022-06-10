https://tr.sputniknews.com/20220610/ankara-icin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057257409.html
Ankara için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T22:39+0300
2022-06-10T22:39+0300
2022-06-10T22:39+0300
türkiye
ankara
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/ankara-valiligi-uyardi-yarin-saganak-bekleniyor-1057164138.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Ankara için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
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Ankara Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.