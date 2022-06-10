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Çikolata dolu tankta mahsur kalan iki kişi sosyal medyanın diline düştü
Çikolata dolu tankta mahsur kalan iki kişi sosyal medyanın diline düştü
ABD'deki bir çikolata fabrikasında bulunan çikolata dolu tanka düşen iki kişi tankın içerisinde mahsur kaldı. Sosyal medyanın ünlü bir filme atıfta bulunarak... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:57+0300
2022-06-10T14:57+0300
yaşam
abd
charlie'nin çikolata fabrikası
charlie'nin çikolata fabrikası
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Pensilvanya'daki M&amp;M çikolata fabrikasında görevli olduğu belirtilen iki kişi, çikolata tankına düştü. Her ne kadar kulağa rüya gibi gelse de, göğüs hizasına kadar çikolatayla dolu olan tanktan çıkamadıkları için mağdurlar için olay kabusa dönüştü. Tankın içerisine nasıl düştüğü bilinmeyen iki kişi, çağrılan itfaiye ekiplerince tanka açılan büyük bir delik sayesinde kurtarıldı.Olay, Roald Dahl'ın kaleme aldığı 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası' romandan uyarlanan aynı isimli filmi akıllara getirdi.Filme atıfta bulunan çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı.Kurtarılan kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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abd, charlie'nin çikolata fabrikası, charlie'nin çikolata fabrikası

Çikolata dolu tankta mahsur kalan iki kişi sosyal medyanın diline düştü

14:57 10.06.2022
© Sputnik . MovsumovÇikolata fabrikası
Çikolata fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Movsumov
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ABD'deki bir çikolata fabrikasında bulunan çikolata dolu tanka düşen iki kişi tankın içerisinde mahsur kaldı. Sosyal medyanın ünlü bir filme atıfta bulunarak yaptığı paylaşımlar da gecikmedi.
Pensilvanya'daki M&M çikolata fabrikasında görevli olduğu belirtilen iki kişi, çikolata tankına düştü. Her ne kadar kulağa rüya gibi gelse de, göğüs hizasına kadar çikolatayla dolu olan tanktan çıkamadıkları için mağdurlar için olay kabusa dönüştü.
Tankın içerisine nasıl düştüğü bilinmeyen iki kişi, çağrılan itfaiye ekiplerince tanka açılan büyük bir delik sayesinde kurtarıldı.
Olay, Roald Dahl'ın kaleme aldığı 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası' romandan uyarlanan aynı isimli filmi akıllara getirdi.
Filme atıfta bulunan çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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