https://tr.sputniknews.com/20220610/cikolata-dolu-tankta-mahsur-kalan-iki-kisi-sosyal-medyanin-diline-dustu-1057240222.html

Çikolata dolu tankta mahsur kalan iki kişi sosyal medyanın diline düştü

Çikolata dolu tankta mahsur kalan iki kişi sosyal medyanın diline düştü

ABD'deki bir çikolata fabrikasında bulunan çikolata dolu tanka düşen iki kişi tankın içerisinde mahsur kaldı. Sosyal medyanın ünlü bir filme atıfta bulunarak... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T14:57+0300

2022-06-10T14:57+0300

2022-06-10T14:57+0300

yaşam

abd

charlie'nin çikolata fabrikası

charlie'nin çikolata fabrikası

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Pensilvanya'daki M&M çikolata fabrikasında görevli olduğu belirtilen iki kişi, çikolata tankına düştü. Her ne kadar kulağa rüya gibi gelse de, göğüs hizasına kadar çikolatayla dolu olan tanktan çıkamadıkları için mağdurlar için olay kabusa dönüştü. Tankın içerisine nasıl düştüğü bilinmeyen iki kişi, çağrılan itfaiye ekiplerince tanka açılan büyük bir delik sayesinde kurtarıldı.Olay, Roald Dahl'ın kaleme aldığı 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası' romandan uyarlanan aynı isimli filmi akıllara getirdi.Filme atıfta bulunan çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı.Kurtarılan kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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abd, charlie'nin çikolata fabrikası, charlie'nin çikolata fabrikası