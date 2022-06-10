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Hayko Cepkin: Sayın Cem Yılmaz Bey telif atmayın, aramızda çözelim
Hayko Cepkin: Sayın Cem Yılmaz Bey telif atmayın, aramızda çözelim
Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından paylaştığı paraşüt ile atlama videosunda, Cem Yılmaz'ın AROG filmi repliğini kullandı. Cepkin "Sayın Cem Yılmaz bey telif... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:04+0300
2022-06-10T12:10+0300
yaşam
hayko cepkin
cem yılmaz
paraşüt
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Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden paraşüt ile atlama videosu paylaştı. Videoya Cem Yılmaz'ın AROG filminden bir repliği de yerleştiren Cepkin, Twitter hesabından Yılmaz'a seslendi.Cepkin, "Programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık helal edin telif atmayın kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak" dedi.Yılmaz'ın repliği ile hazırladığı videoyu Cem Yılmaz'ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından payalaşan Cepkin, "Aramızda çözelim. Magazine düşmeyelim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/cem-yilmaz-akaryakit-zammi-vs-gibi-seyler-duyuyorum-etrafta-elele-verirsek-her-zorlugu-atlatiriz-1054507746.html
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hayko cepkin, cem yılmaz, paraşüt

Hayko Cepkin: Sayın Cem Yılmaz Bey telif atmayın, aramızda çözelim

12:04 10.06.2022 (güncellendi: 12:10 10.06.2022)
© AAHayko Cepkin
Hayko Cepkin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından paylaştığı paraşüt ile atlama videosunda, Cem Yılmaz'ın AROG filmi repliğini kullandı. Cepkin "Sayın Cem Yılmaz bey telif atmayın, aramızda çözelim" dedi.
Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden paraşüt ile atlama videosu paylaştı. Videoya Cem Yılmaz'ın AROG filminden bir repliği de yerleştiren Cepkin, Twitter hesabından Yılmaz'a seslendi.
Cepkin, "Programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık helal edin telif atmayın kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak" dedi.
Yılmaz'ın repliği ile hazırladığı videoyu Cem Yılmaz'ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından payalaşan Cepkin, "Aramızda çözelim. Magazine düşmeyelim" dedi.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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