https://tr.sputniknews.com/20220610/hayko-cepkin-sayin-cem-yilmaz-bey-telif-atmayin-aramizda-cozelim-1057230397.html

Hayko Cepkin: Sayın Cem Yılmaz Bey telif atmayın, aramızda çözelim

Hayko Cepkin: Sayın Cem Yılmaz Bey telif atmayın, aramızda çözelim

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından paylaştığı paraşüt ile atlama videosunda, Cem Yılmaz'ın AROG filmi repliğini kullandı. Cepkin "Sayın Cem Yılmaz bey telif... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T12:04+0300

2022-06-10T12:04+0300

2022-06-10T12:10+0300

yaşam

hayko cepkin

cem yılmaz

paraşüt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053993337_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b99ea3c5e069fb14c19a8e50af47385.jpg

Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden paraşüt ile atlama videosu paylaştı. Videoya Cem Yılmaz'ın AROG filminden bir repliği de yerleştiren Cepkin, Twitter hesabından Yılmaz'a seslendi.Cepkin, "Programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık helal edin telif atmayın kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak" dedi.Yılmaz'ın repliği ile hazırladığı videoyu Cem Yılmaz'ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından payalaşan Cepkin, "Aramızda çözelim. Magazine düşmeyelim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220307/cem-yilmaz-akaryakit-zammi-vs-gibi-seyler-duyuyorum-etrafta-elele-verirsek-her-zorlugu-atlatiriz-1054507746.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hayko cepkin, cem yılmaz, paraşüt