https://tr.sputniknews.com/20220610/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-turk-lirasi-cinsi-varliklara-erisim-imkani-genisletilecek-1057248368.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T17:23+0300
2022-06-10T17:23+0300
2022-06-10T17:40+0300
ekonomi
ekonomi
hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati
swap işlemleri
türk lirası
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Nebati'nin açıklamaları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220609/hazine-ve-maliye-bakanligi-ges-talep-toplanmasina-15-haziran-2022den-itibaren-baslanacak-1057212146.html
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ekonomi, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, swap işlemleri, türk lirası
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
17:23 10.06.2022 (güncellendi: 17:40 10.06.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."