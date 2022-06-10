https://tr.sputniknews.com/20220610/hazine-ve-maliye-bakanligindan-ges-ihrac-duyurusu-1057251421.html

Gelire endeksli senet (GES) koşulları açıklandı

Gelire endeksli senet (GES) koşulları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli senet (GES) ihraçları için duyuru yaptı. Buna göre, 15-22 haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T18:36+0300

2022-06-10T18:36+0300

2022-06-10T18:48+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

senet

gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

haberler

borç

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Açıklamada ayrıca senetlerin, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı ve GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacağı belirtildi. Bu çerçevede de söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacağı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:''Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir.Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır.Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır.Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:GES’lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır. Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir VergisiKanunu’nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir"

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hazine ve maliye bakanlığı, senet, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi, haberler, borç