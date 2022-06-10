https://tr.sputniknews.com/20220610/iyi-partili-ibrahim-halil-oraldan-kilicdarogluna-ozur-ziyareti-1057244549.html
İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti
İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti
Yaptığı Alevilik açıklamasıyla tartışma yaratan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T16:08+0300
2022-06-10T16:08+0300
2022-06-10T16:08+0300
politika
halil ibrahim oral
iyi parti
kemal kılıçdaroğlu
alevi
sünni
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Alevilik açıklamasıyla tepki çeken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.'Çarpıtıldığının o da farkında'İbrahim Halil Oral, 'bilgi kirliliği ve spekülasyonlara ilişkin' değerlendirme yaptıklarını belirterek ''Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında" dedi.Ne olmuştu?İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya "Kılıçdaroğlu'nun kimliği Sünni kesim için bir endişedir" yanıtını vermişti.Oral, bu sözlerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu'na verilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220609/meral-aksener-kilicdaroglundan-ozur-diledi-1057193718.html
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halil ibrahim oral, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, alevi, sünni
İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti
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Yaptığı Alevilik açıklamasıyla tartışma yaratan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Alevilik açıklamasıyla tepki çeken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
'Çarpıtıldığının o da farkında'
İbrahim Halil Oral, 'bilgi kirliliği ve spekülasyonlara ilişkin' değerlendirme yaptıklarını belirterek ''Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında" dedi.
Ne olmuştu?
İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya "Kılıçdaroğlu'nun kimliği Sünni kesim için bir endişedir" yanıtını vermişti.
Oral, bu sözlerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu'na verilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti.