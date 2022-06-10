https://tr.sputniknews.com/20220610/iyi-partili-ibrahim-halil-oraldan-kilicdarogluna-ozur-ziyareti-1057244549.html

İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti

İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti

Yaptığı Alevilik açıklamasıyla tartışma yaratan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T16:08+0300

2022-06-10T16:08+0300

2022-06-10T16:08+0300

politika

halil ibrahim oral

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

alevi

sünni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057244389_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d6c467ee26baa6a3d6fd4fca6073d215.jpg

Alevilik açıklamasıyla tepki çeken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.'Çarpıtıldığının o da farkında'İbrahim Halil Oral, 'bilgi kirliliği ve spekülasyonlara ilişkin' değerlendirme yaptıklarını belirterek ''Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında" dedi.Ne olmuştu?İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya "Kılıçdaroğlu'nun kimliği Sünni kesim için bir endişedir" yanıtını vermişti.Oral, bu sözlerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu'na verilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220609/meral-aksener-kilicdaroglundan-ozur-diledi-1057193718.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

halil ibrahim oral, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, alevi, sünni