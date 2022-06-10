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MEB'den okul etkinliklerine düzenleme: Türk milletinin kültürel değerlerine aykırı olmayacak
MEB'den okul etkinliklerine düzenleme: Türk milletinin kültürel değerlerine aykırı olmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul aile birliği yönetmeliğini güncelledi. “Etkinlikler Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine"... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T13:12+0300
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eğitim
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğrenci
etkinlik
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Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.Yönetmelikte ayrıca şu noktalara dikkat çekildi:
https://tr.sputniknews.com/20220606/bursada-bir-ilkokulda-dansozlu-etkinlik-duzenlendi-okul-muduru-gorevden-uzaklastirildi-1057039327.html
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eğitim, türkiye, milli eğitim bakanlığı, öğrenci, etkinlik

MEB'den okul etkinliklerine düzenleme: Türk milletinin kültürel değerlerine aykırı olmayacak

13:12 10.06.2022 (güncellendi: 13:17 10.06.2022)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul aile birliği yönetmeliğini güncelledi. “Etkinlikler Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine" uygun olarak düzenlenecek maddesi eklendi.
Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.
Yönetmelikte ayrıca şu noktalara dikkat çekildi:
Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacak.
Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenecek ve okul müdürünün onayıyla gerçekleştirilecek.
Okul müdürü, birliğin yaptığı her türlü etkinlik ile iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetleyecek ve Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlayacak.
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