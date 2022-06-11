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Bakanlık uyardı: Yağışlı hava gece ve yarın da etkili olacak
Bakanlık uyardı: Yağışlı hava gece ve yarın da etkili olacak
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, meteorolojik uyarılara göre, yağışlı havanın gece yarısından sonra yine etkili olmasının beklendiğini açıkladı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T20:36+0300
2022-06-11T20:37+0300
türkiye
ismail çataklı
sağanak
sel
uyarı
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İsmail Çataklı, gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiğini belirtti. Çataklı, öğle saatlerinden sonra da Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanabileceğini söyledi."Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde meteorolojinin yarın da dahil olmak üzere bir uyarısı var" diyen Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakinen takip ettiğini vurguladı.'Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu'Çataklı, şu ana kadar Ankara ve çevresinde 40 yerleşim yerinde yağışların etkili olduğunu, Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimine (SAKOM) ulaşan bir yaralı bilgisinin ise bulunmadığını aktardı.SAKOM'a yaralıların ambulanslarla taşınması durumunda bilgi girildiğini belirten Çataklı, "Kendi imkanlarıyla veya ambulans dışında farklı şekillerde hastanelere müracaat etmiş hafif yaralı 3 kişi var ama hayati tehlikeleri bulunmuyor" açıklamasında bulundu.Kırıkkale'de tüm vatandaşlara sesli uyarı mesajı gönderildiÇataklı, Trabzon'da 2 Haziran'da yapılan 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'nda bütün operatörler üzerinden uyarı gönderme mesajı uygulamasının denendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:'Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var' İsmail Çataklı, "AFAD hem Başkanlıkta hem de illerimizde teyakkuz halinde süreci takip ediyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarında fayda var. İnşallah kazasız, belasız bu süreci atlatırız ama özellikle vatandaşlarımızın tedbirli olması, meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var" uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-firtina-catilari-ucurdu-1057279972.html
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ismail çataklı, sağanak, sel, uyarı

Bakanlık uyardı: Yağışlı hava gece ve yarın da etkili olacak

20:36 11.06.2022 (güncellendi: 20:37 11.06.2022)
© AAAnkara sağanak
Ankara sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, meteorolojik uyarılara göre, yağışlı havanın gece yarısından sonra yine etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
İsmail Çataklı, gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiğini belirtti. Çataklı, öğle saatlerinden sonra da Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanabileceğini söyledi.
"Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde meteorolojinin yarın da dahil olmak üzere bir uyarısı var" diyen Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakinen takip ettiğini vurguladı.

'Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu'

Çataklı, şu ana kadar Ankara ve çevresinde 40 yerleşim yerinde yağışların etkili olduğunu, Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimine (SAKOM) ulaşan bir yaralı bilgisinin ise bulunmadığını aktardı.
SAKOM'a yaralıların ambulanslarla taşınması durumunda bilgi girildiğini belirten Çataklı, "Kendi imkanlarıyla veya ambulans dışında farklı şekillerde hastanelere müracaat etmiş hafif yaralı 3 kişi var ama hayati tehlikeleri bulunmuyor" açıklamasında bulundu.
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Kırıkkale'de tüm vatandaşlara sesli uyarı mesajı gönderildi
Çataklı, Trabzon'da 2 Haziran'da yapılan 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'nda bütün operatörler üzerinden uyarı gönderme mesajı uygulamasının denendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:
"Bu uyarı sistemini yağışların Ankara'dan sonra devam edeceği istikamet olan Kırıkkale'de denedik. Bütün operatörler üzerinden vatandaşlarımıza sesli bir uyarı mesajı sistemi üzerinden gönderdik. İl genelinde etkili yağış beklendiğini, vatandaşlarımızın tedbirli tedbirli olması gerektiği yönünde de uyarılarımızı ilettik."

'Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var'

İsmail Çataklı, "AFAD hem Başkanlıkta hem de illerimizde teyakkuz halinde süreci takip ediyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarında fayda var. İnşallah kazasız, belasız bu süreci atlatırız ama özellikle vatandaşlarımızın tedbirli olması, meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var" uyarısında bulundu.
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