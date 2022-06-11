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Hırsızlık yapmak için girdiği camide önce namaz kıldı ardından bilgisayar çaldı
Hırsızlık yapmak için girdiği camide önce namaz kıldı ardından bilgisayar çaldı
Antalya’da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T14:01+0300
2022-06-11T14:01+0300
2022-06-11T14:01+0300
türkiye
cami
hırsız
bilgisayar
güvenlik kamerası
polis
olay yeri inceleme
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Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Hasan Şenli Cami'sinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi namaz kılmak için camiye girdi. Cami imamı şahsın namazını bitirmesini beklerken, şüpheli ise namaz kılmaya devam etti. Cami imamı odasının kapısını kilitleyerek kısa süreli işini görmek için dışarı çıktı. Bu sırada namaz bahanesi ile camiye giren şüpheli odanın kapısını tornavida ile kırarak içeride bulunan bilgisayarı ve bir miktar parayı alarak camiden uzaklaştı. Daha sonra camiye tekrar gelen imam, kapının kırıldığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin namaz kılmak bahanesiyle camiye giren şahsın olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler şahsın kimliğini tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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cami, hırsız, bilgisayar, güvenlik kamerası, polis, olay yeri inceleme
Hırsızlık yapmak için girdiği camide önce namaz kıldı ardından bilgisayar çaldı
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Antalya’da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para çaldı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Hasan Şenli Cami'sinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi namaz kılmak için camiye girdi. Cami imamı şahsın namazını bitirmesini beklerken, şüpheli ise namaz kılmaya devam etti. Cami imamı odasının kapısını kilitleyerek kısa süreli işini görmek için dışarı çıktı. Bu sırada namaz bahanesi ile camiye giren şüpheli odanın kapısını tornavida ile kırarak içeride bulunan bilgisayarı ve bir miktar parayı alarak camiden uzaklaştı.
Daha sonra camiye tekrar gelen imam, kapının kırıldığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin namaz kılmak bahanesiyle camiye giren şahsın olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler şahsın kimliğini tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.