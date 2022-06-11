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Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:16+0300
2022-06-11T01:16+0300
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yükseköğretim kurulu (yök)
resmi gazete
atama
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cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), resmi gazete, atama, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, karar

Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

01:16 11.06.2022
© AAYükseköğretim Kurulu (YÖK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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