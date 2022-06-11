https://tr.sputniknews.com/20220611/yuksekogretim-kuruluna-iliskin-atama-kararlari-resmi-gazetede-1057263251.html
Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:16+0300
2022-06-11T01:16+0300
2022-06-11T01:16+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
resmi gazete
atama
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104201/97/1042019752_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5bcc873d3656393d6cb80e1f2fcc192c.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/tuketici-kredilerine-yeni-duzenleme-1057263209.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104201/97/1042019752_57:0:957:675_1920x0_80_0_0_50cce49637bfba0910c4b26b8855536e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yök, yükseköğretim kurulu (yök), resmi gazete, atama, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, karar
Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Abone ol
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.