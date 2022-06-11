https://tr.sputniknews.com/20220611/yuksekogretim-kuruluna-iliskin-atama-kararlari-resmi-gazetede-1057263251.html

Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T01:16+0300

2022-06-11T01:16+0300

2022-06-11T01:16+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

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atama

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

karar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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