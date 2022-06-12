https://tr.sputniknews.com/20220612/almanyadan-kuzey-makedonyanin-ab-uyeligine-destek-1057304386.html

Almanya'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine destek

Almanya'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine destek

Kuzey Makedonya'ya giden Almanya Başbakanı Scholz, "Almanya, bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonu konusunda ciddidir ve bu özellikle Kuzey Makedonya için... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T09:11+0300

2022-06-12T09:11+0300

2022-06-12T09:11+0300

dünya

olaf scholz

almanya

ab

kuzey makedonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057304242_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e2663b5e42c682ca02e8bfe9aabe6c2d.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Balkanlar turu kapsamında Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Scholz, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski tarafından karşılandı. Kuzey Makedonya Hükümet Binası'nda görüşen iki başbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkanların ülkesi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Almanya'nın, bölge ülkelerin AB'ye üye olması için çabaladığını ifade etti. Bölge ülkelerine 20 yıldan beri 'Avrupa perspektifi' vaat edildiğini söyleyen Scholz, şimdi eyleme geçme zamanının geldiğini kaydetti. Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasında varılan ve isim sorununu çözen anlaşmayı da memnuniyetle karşıladığını dile getiren Scholz, "Almanya, bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonu konusunda ciddidir ve bu özellikle Kuzey Makedonya için geçerlidir. AB, üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki tüm önkoşulları yerine getiren Kuzey Makedonya'ya özellikle söz vermiştir" dedi.

almanya

kuzey makedonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olaf scholz, almanya, ab, kuzey makedonya