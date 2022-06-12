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Almanya'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine destek
Almanya'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine destek
Kuzey Makedonya'ya giden Almanya Başbakanı Scholz, "Almanya, bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonu konusunda ciddidir ve bu özellikle Kuzey Makedonya için... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T09:11+0300
2022-06-12T09:11+0300
dünya
olaf scholz
almanya
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Balkanlar turu kapsamında Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Scholz, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski tarafından karşılandı. Kuzey Makedonya Hükümet Binası'nda görüşen iki başbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkanların ülkesi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Almanya'nın, bölge ülkelerin AB'ye üye olması için çabaladığını ifade etti. Bölge ülkelerine 20 yıldan beri 'Avrupa perspektifi' vaat edildiğini söyleyen Scholz, şimdi eyleme geçme zamanının geldiğini kaydetti. Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasında varılan ve isim sorununu çözen anlaşmayı da memnuniyetle karşıladığını dile getiren Scholz, "Almanya, bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonu konusunda ciddidir ve bu özellikle Kuzey Makedonya için geçerlidir. AB, üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki tüm önkoşulları yerine getiren Kuzey Makedonya'ya özellikle söz vermiştir" dedi.
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olaf scholz, almanya, ab, kuzey makedonya

Almanya'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine destek

09:11 12.06.2022
© AAAlmanya- Kuzey Makedonya
Almanya- Kuzey Makedonya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AA
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Kuzey Makedonya'ya giden Almanya Başbakanı Scholz, "Almanya, bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonu konusunda ciddidir ve bu özellikle Kuzey Makedonya için geçerlidir" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Balkanlar turu kapsamında Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Scholz, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski tarafından karşılandı.
Kuzey Makedonya Hükümet Binası'nda görüşen iki başbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkanların ülkesi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Almanya'nın, bölge ülkelerin AB'ye üye olması için çabaladığını ifade etti. Bölge ülkelerine 20 yıldan beri 'Avrupa perspektifi' vaat edildiğini söyleyen Scholz, şimdi eyleme geçme zamanının geldiğini kaydetti.
Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasında varılan ve isim sorununu çözen anlaşmayı da memnuniyetle karşıladığını dile getiren Scholz, "Almanya, bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonu konusunda ciddidir ve bu özellikle Kuzey Makedonya için geçerlidir. AB, üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki tüm önkoşulları yerine getiren Kuzey Makedonya'ya özellikle söz vermiştir" dedi.
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