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Boş İstanbulkart ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü
Boş İstanbulkart ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü
Beyoğlu’nda elindeki İstanbulkartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını iddia eden dilenci, vatandaşlardan para alırken sivil zabıta tarafından suç üstü... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T10:09+0300
2022-06-12T10:12+0300
dilenci
türkiye
istanbulkart
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Beyoğlu Taksim Meydan’da elindeki İstanbulkartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını söyleyen dilenci, sivil zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.Uyguladığı kart oyunuyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiden para alan dilenciye bir turistin de restoranda yemek ısmarladığı görüldü.Restoranda yemeğini yiyen kadın, meydanda dilenmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine dilencinin peşine düşen sivil zabıta ekipleri, bir kişiden para almak üzere olan dilenciyi suç üstü yakaladı.Yakalanan dilenci zabıta müdürlüğüne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-dilenci-operasyonu-80-kisiye-22-bin-160-tl-para-cezasi-1056961082.html
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dilenci, istanbulkart, beyoğlu

Boş İstanbulkart ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

10:09 12.06.2022 (güncellendi: 10:12 12.06.2022)
© İHAdilenci
dilenci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA
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Beyoğlu’nda elindeki İstanbulkartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını iddia eden dilenci, vatandaşlardan para alırken sivil zabıta tarafından suç üstü yakalandı.
Beyoğlu Taksim Meydan’da elindeki İstanbulkartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını söyleyen dilenci, sivil zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.
Uyguladığı kart oyunuyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiden para alan dilenciye bir turistin de restoranda yemek ısmarladığı görüldü.
Restoranda yemeğini yiyen kadın, meydanda dilenmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine dilencinin peşine düşen sivil zabıta ekipleri, bir kişiden para almak üzere olan dilenciyi suç üstü yakaladı.
Yakalanan dilenci zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Adana’da kavşaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan uygulamada 80 kişi yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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Adana'da dilenci operasyonu: 80 kişiye 22 bin 160 TL para cezası
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