https://tr.sputniknews.com/20220612/bos-istanbulkart-ile-duygu-somurusu-yapan-dilenciye-sucustu-1057306553.html

Boş İstanbulkart ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

Boş İstanbulkart ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

Beyoğlu’nda elindeki İstanbulkartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını iddia eden dilenci, vatandaşlardan para alırken sivil zabıta tarafından suç üstü... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T10:09+0300

2022-06-12T10:09+0300

2022-06-12T10:12+0300

dilenci

türkiye

istanbulkart

beyoğlu

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Beyoğlu Taksim Meydan’da elindeki İstanbulkartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını söyleyen dilenci, sivil zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.Uyguladığı kart oyunuyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiden para alan dilenciye bir turistin de restoranda yemek ısmarladığı görüldü.Restoranda yemeğini yiyen kadın, meydanda dilenmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine dilencinin peşine düşen sivil zabıta ekipleri, bir kişiden para almak üzere olan dilenciyi suç üstü yakaladı.Yakalanan dilenci zabıta müdürlüğüne götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-dilenci-operasyonu-80-kisiye-22-bin-160-tl-para-cezasi-1056961082.html

türkiye

beyoğlu

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dilenci, istanbulkart, beyoğlu