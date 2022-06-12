https://tr.sputniknews.com/20220612/rezervasyon-dolandiriciligi-ile-9-ayda-34-milyon-tl-vurgun-1057313627.html

Rezervasyon dolandırıcılığı ile 9 ayda 34 milyon TL vurgun

Rezervasyon dolandırıcılığı ile 9 ayda 34 milyon TL vurgun

Lüks otel ya da acentelerin internet sitelerini kopyalayarak yapılan 'rezervasyon' dolandırıcılığı ile ilgili turizm sektörünün 9 ayda 34 milyon 231 bin TL... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T13:45+0300

2022-06-12T13:45+0300

2022-06-12T13:47+0300

siber güvenlik

tatil

sahte

türkiye

rezervasyon

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Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmeciler Derneği (KITUYAD) üyeleri, internetten ‘sahte tatil siteleri’ aracılığıyla yapılan rezervasyon dolandırıcılığına karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.Siber güvenlik uzmanlarından bilgi alan turizmciler, web güvenliği, güvenlik operasyonları, adli bilişim ve sosyal mühendislik ile kişisel verilerin güvenliği, internet dolandırıcılığı, tehdit, istihbarat, güvenlik standartları konularında eğitim aldı. Etkinlikte polis ve jandarma personeli de turizmcilere internet dolandırıcılığıyla mücadele konusunda bilgi verdi.'Veriler birilerine satılıyor'Koronavirüs salgınıyla insanların e-ticarete yöneldiğini belirten siber güvenlik uzmanı Serhat Aydemir, şunları söyledi:'Telefonla hiçbir bilgiyi vermeyin'Küçük bilgi kırıntılarından büyük bilgiler edinen dolandırıcıların güven kazandıktan sonra insanların parasını aldığını vurgulayan Aydemir, “Sizi bir bankadan arıyormuş gibi yapıp, adresinizi, banka bilgilerinizi verip ‘Kimlik numaranızı alabilirim’ veya ‘Annenizin kızlık soy isminin 2’nci ve 5’inci harflerini söyleyin’ diyebilirim. Bunu birkaç kere tekrarladığımda anne kızlık soy ismini alabilirim gibi düşünün. Küçük bilgi kırıntısından büyük bilgileri sizden alıp, daha sonra daha büyük bir platformda size büyük bilgilerinizi verip, paranızı alma hikayesi bu. Kesinlikle karşı tarafa bilgilerinizi vermeyin. Telefonla hiçbir bilgiyi vermeyin” diye konuştu.'Bu alana siber saldırılar arttı'Salgın nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün siber saldırılara maruz kaldığını belirten KITUYAD Başkanı Osman Ergin, “Pandemi sonrası turizm ihtiyacının artması ile bu alana siber saldırılar arttı. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Acente dolandırıcılığını önlemek, bunların önüne geçebilmek için gerekli tedbirler üzerinde fikir alışverişi yaptık. Dolandırıcılar, mağdurların parasıyla tatil yapıyor. Şubat ayından mayıs sonuna kadar topladığı ganimetle otellerde, Avrupa’da tatil yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220530/kiralik-bungalov-ile-5-milyon-liralik-vurgun-supheliler-parayi-eglenceye-harcamis-1056806392.html

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siber güvenlik, tatil, sahte, rezervasyon