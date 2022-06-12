https://tr.sputniknews.com/20220612/sazlik-yangini-suphelisi-delil-olmasi-icin-bolgede-selfie-yaptim-1057313370.html

Sazlık yangını şüphelisi: Delil olması için bölgede selfie yaptım

Sazlık yangını şüphelisi: Delil olması için bölgede selfie yaptım

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki sazlıkta yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Davut... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T13:43+0300

2022-06-12T13:43+0300

2022-06-12T13:43+0300

yaşam

muğla

saz

yangın

selfie

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Muğla'da Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. 2 Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut Açar'ı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını ateşe verdiği belirlendi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İncelenen cep telefonunda yangın alanında selfie yaptığı görüntüler ortaya çıkan Açar, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Açar, "Kamışlardan gölgelik yaparak geçimimi sağlıyorum. İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Yangından 2 saat sonra sazlıklarımı kurtarmak için bölgeye gittim. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220610/yangin-cikarip-selfi-cektiler-3-kisi-gozaltina-alindi-1057228059.html

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muğla, saz, yangın, selfie