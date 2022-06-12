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https://tr.sputniknews.com/20220612/sazlik-yangini-suphelisi-delil-olmasi-icin-bolgede-selfie-yaptim-1057313370.html
Sazlık yangını şüphelisi: Delil olması için bölgede selfie yaptım
Sazlık yangını şüphelisi: Delil olması için bölgede selfie yaptım
Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki sazlıkta yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Davut... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T13:43+0300
2022-06-12T13:43+0300
yaşam
muğla
saz
yangın
selfie
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Muğla'da Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. 2 Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut Açar'ı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını ateşe verdiği belirlendi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İncelenen cep telefonunda yangın alanında selfie yaptığı görüntüler ortaya çıkan Açar, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Açar, "Kamışlardan gölgelik yaparak geçimimi sağlıyorum. İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Yangından 2 saat sonra sazlıklarımı kurtarmak için bölgeye gittim. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/yangin-cikarip-selfi-cektiler-3-kisi-gozaltina-alindi-1057228059.html
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muğla, saz, yangın, selfie

Sazlık yangını şüphelisi: Delil olması için bölgede selfie yaptım

13:43 12.06.2022
© DHADavut Açar
Davut Açar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki sazlıkta yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Davut Açar, "Kamışlardan gölgelik yaparak geçimimi sağlıyorum. İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.
Muğla'da Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. 2 Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut Açar'ı gözaltına aldı.
3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını ateşe verdiği belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İncelenen cep telefonunda yangın alanında selfie yaptığı görüntüler ortaya çıkan Açar, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Evli ve 4 çocuk babası Açar, "Kamışlardan gölgelik yaparak geçimimi sağlıyorum. İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Yangından 2 saat sonra sazlıklarımı kurtarmak için bölgeye gittim. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.
Yangın çıkarıp selfi çektiler, 3 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
YAŞAM
Yangın çıkarıp selfie çektiler, 3 kişi gözaltına alındı
10 Haziran , 11:21
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