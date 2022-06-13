https://tr.sputniknews.com/20220613/abd-saglik-bakani-becerra-kovid-19a-yakalandi-1057375638.html
ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı
ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:34+0300
2022-06-13T23:34+0300
2022-06-13T23:38+0300
koronavirüs
xavier becerra
koronavirüs
kovid-19
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ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Becerra'nın bu sabah yaptırdığı antijen testinin sonucunun "pozitif" olduğu duyuruldu.Becerra'nın Kovid-19'a karşı 3 doz aşı yaptırdığına işaret edilen açıklamada, Bakan'ın hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi.Kovid-19 protokolleri gereği Becerra'nın görevini uzaktan sürdüreceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Becerra ile yakın temaslı olmadığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/kanada-basbakani-trudeau-ikinci-kez-kovid-19a-yakalandi-1057366631.html
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xavier becerra, koronavirüs, kovid-19
ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı
23:34 13.06.2022 (güncellendi: 23:38 13.06.2022) Abone ol
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Becerra'nın bu sabah yaptırdığı antijen testinin sonucunun "pozitif" olduğu duyuruldu.
Becerra'nın Kovid-19'a karşı 3 doz aşı yaptırdığına işaret edilen açıklamada, Bakan'ın hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi.
Kovid-19 protokolleri gereği Becerra'nın görevini uzaktan sürdüreceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Becerra ile yakın temaslı olmadığı aktarıldı.