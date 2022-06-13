https://tr.sputniknews.com/20220613/abdulkadir-selvi-kurban-bayramindan-sonra-operasyon-icin-artik-gunler-degil-saatler-sayili--1057335735.html
Abdulkadir Selvi: Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için günler değil, saatler sayılı diyebiliriz
Abdulkadir Selvi: Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için günler değil, saatler sayılı diyebiliriz
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, olası Suriye harekatı ile alakalı olarak "Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için artık günler değil, saatler sayılı... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T09:54+0300
2022-06-13T09:54+0300
2022-06-13T09:55+0300
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türkiye
abdulkadir selvi
operasyon
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Suriye'ye olası yeni harekâtın ne zaman gerçekleştirileceğine dair öngörülerini paylaştı.Selvi, harekat için Kurban Bayramı sonrasını işaret etti:
https://tr.sputniknews.com/20220601/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-havalimani-kismen-havalimani-vasfini-surdurecek-1056874808.html
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Abdulkadir Selvi: Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için günler değil, saatler sayılı diyebiliriz
09:54 13.06.2022 (güncellendi: 09:55 13.06.2022) Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, olası Suriye harekatı ile alakalı olarak "Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için artık günler değil, saatler sayılı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Suriye'ye olası yeni harekâtın ne zaman gerçekleştirileceğine dair öngörülerini paylaştı.
Selvi, harekat için Kurban Bayramı sonrasını işaret etti:
"Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarının eşzamanlı olarak başlayacağı ifade ediliyor. Ama öncelikle Pençe-Kilit operasyonunun tamamlanmasını beklemek gerekiyor. TSK hazırlıklarını tamamlamadan harekâtı başlatmaz. O nedenle Kurban Bayramı’na dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için artık günler değil, saatler sayılı diyebiliriz."