Abdulkadir Selvi: Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için günler değil, saatler sayılı diyebiliriz

"Tel Rıfat ve Münbiç operasyonlarının eşzamanlı olarak başlayacağı ifade ediliyor. Ama öncelikle Pençe-Kilit operasyonunun tamamlanmasını beklemek gerekiyor. TSK hazırlıklarını tamamlamadan harekâtı başlatmaz. O nedenle Kurban Bayramı’na dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon için artık günler değil, saatler sayılı diyebiliriz."