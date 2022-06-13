https://tr.sputniknews.com/20220613/ak-parti-grup-baskanvekili-akbasoglu-bugune-kadar-toplumun-hicbir-kesimini-enflasyona-ezdirmedik-1057361953.html

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bugüne kadar toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bugüne kadar toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bugüne kadar toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz” dedi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T18:39+0300

2022-06-13T18:39+0300

2022-06-13T18:39+0300

ekonomi

ak parti

muhammet emin akbaşoğlu

enflasyon

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Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Meclis’in bu hafta sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi’ni yasalaştırmak için mesai yapacağını belirtti.Döner sermaye ödemelerinin, sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde genel bütçe üzerinden yapılabilmesine imkan tanıyan düzenlemenin Genel Kurul gündemine geleceğini dile getiren Akbaşoğlu, “5 bin yeni sözleşmeli doktorun, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdamını da öngören bu kanun teklifi, bu konudaki iyileştirmelerin yansıması olarak karşımıza çıkıyor.” diye konuştu.Çalışanların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin önemli bazı başlıkların temmuzda hayata geçirileceğini anlatan Akbaşoğlu, “Bugüne kadar toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz. Toplumun bütün kesimlerine dönük olumlu adımları atmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.Akbaşoğlu, memur ve emeklilere temmuzda enflasyon farkı ödeneceğine işaret ederek, “Yeni ekonomi modeli çerçevesinde her türlü olumlu adımı atarak milletimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması konusunda nice güzel adımların bir başka versiyonunu temmuz ayı içerisinde hep beraber görmüş olacağız. Bu manada hem fiyat istikrarının sağlanması hem de maaşların, ücretlerin artırılması suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün bu olumlu adımlar peşi sıra gelecek” dedi.'Vatandaşların içinde bulunmaktan uzak yaklaşım sergiliyorlar'Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Akbaşoğlu, “Ankara’da yaşanan sel felaketinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sorumlu olduğu” yönündeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine, bu süreçte yaşanan bazı olayların, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin, yerel hizmetlere yoğunlaşmadığını ortaya koyduğunu dile getirdi.Yaşanan felaketlerin hemen akabinde vatandaşlarla beraber olması gerekenlerin, vatandaşların içinde bulunmaktan uzak, adeta kendilerini unutturmaya dönük bir yaklaşım sergilediklerini belirten Akbaşoğlu, “Kendilerine tavsiyemiz; genel siyaset, Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi hususlarla gündeme gelmektense yerel anlamda Ankara’ya yapılacak hizmetlerle ve bu tür felaketlerin önlenmesine dönük alınan tedbirlerle gündeme gelmelerinin daha doğru olacağı yönünde. Bu konuda bütün olaylar ve süreçler vatandaşlarımızın maşeri vicdanının takdir edeceği şekilde açık ve seçik cereyan ediyor.” görüşünü paylaştı.Akbaşoğlu, emekli bir büyükelçinin, adalar konusunda Yunan tezlerine destek veren açıklamalarda bulunduğunun anımsatılması üzerine, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu milli egemenliğe, milli menfaate dayalı dış politik yaklaşımı baltalamaya ve Yunan tezlerine içeriden destek vermeye dönük bu yaklaşım ancak olsa olsa beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Bu CHP zihniyetinin, bu mandacı kafanın yaklaşımları asla ve kata kabul edilemez. Bunu zinhar reddediyoruz. Bunu milletimize ve devletimize karşı Yunanlılar menfaatine bir açıklama ve girişim olarak görüyoruz.” sözlerini sarf etti.

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ak parti, muhammet emin akbaşoğlu, enflasyon