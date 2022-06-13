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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'yi kabul etti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:31+0300
2022-06-13T15:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kuzey makedonya
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Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
kuzey makedonya
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recep tayyip erdoğan, kuzey makedonya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti

15:31 13.06.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'yi kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
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