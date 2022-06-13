https://tr.sputniknews.com/20220613/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-makedonya-basbakani-kovacevskiyi-kabul-etti-1057354473.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'yi kabul etti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:31+0300
2022-06-13T15:31+0300
2022-06-13T15:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kuzey makedonya
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Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
kuzey makedonya
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recep tayyip erdoğan, kuzey makedonya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'yi kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.