Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/disisleri-bakani-cavusoglu-f-16larin-verilmemesi-icin-lobi-yapilmasi-kabul-edilemez-1057351444.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-16'ların verilmemesi için lobi yapılması kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-16'ların verilmemesi için lobi yapılması kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina ile yaşanan Ege Adaları sorunu ile ilgili, "Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T14:32+0300
2022-06-13T14:44+0300
türkiye
türkiye
kuzey kıbrıs
yunanistan
nato
abd
f-16
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056117639_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16253fdca4d5b00645051fc428e4a68d.jpg
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum yönetimi bütün çözüm önerilerini reddetti" dedi.'Lobi yapmaları kabul edilebilir değil'"Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne elde edecekler?" diyen Çavuşoğlu, "F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/sarigul-avrupanin-simarik-cocugu-yunanistan-bilsin-ki-onlarin-nufusu-kadar-multeciye-biz-bakiyoruz-1057275280.html
türkiye
kuzey kıbrıs
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056117639_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_f0336a68f81bfc51598017e4e9bc9465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kuzey kıbrıs, yunanistan, nato, abd, f-16, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-16'ların verilmemesi için lobi yapılması kabul edilemez

14:32 13.06.2022 (güncellendi: 14:44 13.06.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina ile yaşanan Ege Adaları sorunu ile ilgili, "Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne elde edecekler?" derken, "F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum yönetimi bütün çözüm önerilerini reddetti" dedi.

'Lobi yapmaları kabul edilebilir değil'

"Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne elde edecekler?" diyen Çavuşoğlu, "F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
TÜRKİYE
Sarıgül: Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar mülteciye biz bakıyoruz
11 Haziran , 14:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала