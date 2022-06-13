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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-16'ların verilmemesi için lobi yapılması kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-16'ların verilmemesi için lobi yapılması kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina ile yaşanan Ege Adaları sorunu ile ilgili, "Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T14:32+0300
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum yönetimi bütün çözüm önerilerini reddetti" dedi.'Lobi yapmaları kabul edilebilir değil'"Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne elde edecekler?" diyen Çavuşoğlu, "F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/sarigul-avrupanin-simarik-cocugu-yunanistan-bilsin-ki-onlarin-nufusu-kadar-multeciye-biz-bakiyoruz-1057275280.html
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-16'ların verilmemesi için lobi yapılması kabul edilemez
14:32 13.06.2022 (güncellendi: 14:44 13.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina ile yaşanan Ege Adaları sorunu ile ilgili, "Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne elde edecekler?" derken, "F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum yönetimi bütün çözüm önerilerini reddetti" dedi.
'Lobi yapmaları kabul edilebilir değil'
"Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne elde edecekler?" diyen Çavuşoğlu, "F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.