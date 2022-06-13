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DİSK'ten asgari ücret açıklaması: 'Yılda dört kez zam yapılmalı'
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: 'Yılda dört kez zam yapılmalı'
Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep eden DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini söyledi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T13:27+0300
2022-06-13T13:28+0300
ekonomi
asgari ücret
zam
enflasyon
disk
arzu çerkezoğlu
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İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi.'4 kez zam yapılmalı'Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti.Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.
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asgari ücret, zam, enflasyon, disk, arzu çerkezoğlu

DİSK'ten asgari ücret açıklaması: 'Yılda dört kez zam yapılmalı'

13:27 13.06.2022 (güncellendi: 13:28 13.06.2022)
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Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep eden DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini söyledi.
İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

'4 kez zam yapılmalı'

Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti.
Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.
Garo Paylan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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