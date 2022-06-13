https://tr.sputniknews.com/20220613/fren-yerine-gaza-basti-carptigi-kadin-vitrinle-otomobil-arasina-sikisti-1057341123.html
Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı
Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, çarpmanın etkisiyle dükkan vitriniyle otomobilin arasında sıkıştı. O anlar kameralara yansıdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T12:03+0300
2022-06-13T12:03+0300
2022-06-13T12:03+0300
yaşam
ankara
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057341240_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_503671c4774b853969020bf2d81c5edd.jpg
Ankara’nın Polatlı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü Meral Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’a çarptı.Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gaza basarak, Gaye Nur D.’yi boyacı dükkanının vitrini ile otomobilin arasında sıkıştırdı.Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Gaye Nur D.’ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057341240_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_6340b42d7cfedcf75f074960f3a1daf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, kaza
Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı
Abone ol
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, çarpmanın etkisiyle dükkan vitriniyle otomobilin arasında sıkıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü Meral Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’a çarptı.
Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gaza basarak, Gaye Nur D.’yi boyacı dükkanının vitrini ile otomobilin arasında sıkıştırdı.
Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Gaye Nur D.’ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.