https://tr.sputniknews.com/20220613/fren-yerine-gaza-basti-carptigi-kadin-vitrinle-otomobil-arasina-sikisti-1057341123.html

Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı

Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, çarpmanın etkisiyle dükkan vitriniyle otomobilin arasında sıkıştı. O anlar kameralara yansıdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T12:03+0300

2022-06-13T12:03+0300

2022-06-13T12:03+0300

yaşam

ankara

kaza

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü Meral Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’a çarptı.Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gaza basarak, Gaye Nur D.’yi boyacı dükkanının vitrini ile otomobilin arasında sıkıştırdı.Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Gaye Nur D.’ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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ankara, kaza