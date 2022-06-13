Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220613/fren-yerine-gaza-basti-carptigi-kadin-vitrinle-otomobil-arasina-sikisti-1057341123.html
Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı
Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, çarpmanın etkisiyle dükkan vitriniyle otomobilin arasında sıkıştı. O anlar kameralara yansıdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T12:03+0300
2022-06-13T12:03+0300
yaşam
ankara
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057341240_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_503671c4774b853969020bf2d81c5edd.jpg
Ankara’nın Polatlı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü Meral Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’a çarptı.Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gaza basarak, Gaye Nur D.’yi boyacı dükkanının vitrini ile otomobilin arasında sıkıştırdı.Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Gaye Nur D.’ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057341240_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_6340b42d7cfedcf75f074960f3a1daf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, kaza

Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı

12:03 13.06.2022
© İHAFren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı
Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, çarpmanın etkisiyle dükkan vitriniyle otomobilin arasında sıkıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü Meral Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’a çarptı.
Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gaza basarak, Gaye Nur D.’yi boyacı dükkanının vitrini ile otomobilin arasında sıkıştırdı.
Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Gaye Nur D.’ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала