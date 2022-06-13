https://tr.sputniknews.com/20220613/turkiye-barolar-birligi-parayla-vatandaslik-uygulamasinin-iptali-icin-danistaya-basvuru-1057361037.html
Türkiye Barolar Birliği, 'parayla vatandaşlık' uygulamasının iptali için Danıştay’a başvurdu
Türkiye Barolar Birliği, 'parayla vatandaşlık' uygulamasının iptali için Danıştay’a başvurdu
Türkiye Barolar Birliği, para karşılığı vatandaşlık verilmesine ilişkin uygulamanın iptali için Danıştay'a başvurdu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T18:04+0300
2022-06-13T18:04+0300
2022-06-13T18:06+0300
politika
türkiye barolar birliği
vatandaşlık verme
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Türkiye Barolar Birliği (TBB) , yabancıların Türk vatandaşlığına geçişiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bazı düzenlemelerin iptali için Danıştay’a başvurdu. Konuyla ilgili olarak TBB’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği'nin 20. maddesinde getirilen düzenlemeler, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir.Vatandaşlık kavrami özünden uzaklaşıyorBu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa'ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen “vatandaşlığın gerçekliği” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.Öte yandan bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır.Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurmuştur.
https://tr.sputniknews.com/20220513/resmi-gazetede-yayimlandi-gayrimenkulla-turk-vatandasligi-400-bin-dolara-yukseltildi-1056329210.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye barolar birliği, vatandaşlık verme, türkiye
Türkiye Barolar Birliği, 'parayla vatandaşlık' uygulamasının iptali için Danıştay’a başvurdu
18:04 13.06.2022 (güncellendi: 18:06 13.06.2022) Abone ol
Türkiye Barolar Birliği, para karşılığı vatandaşlık verilmesine ilişkin uygulamanın iptali için Danıştay'a başvurdu.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) , yabancıların Türk vatandaşlığına geçişiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bazı düzenlemelerin iptali için Danıştay’a başvurdu. Konuyla ilgili olarak TBB’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği'nin 20. maddesinde getirilen düzenlemeler, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir.
Vatandaşlık kavrami özünden uzaklaşıyor
Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.
Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa'ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen “vatandaşlığın gerçekliği” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
Öte yandan bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır.
Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurmuştur.