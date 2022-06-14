https://tr.sputniknews.com/20220614/disisleri-bakanligindan-seyahat-uyarisi-aciklamasi-turkiye-guvenli-bir-ulke-1057395525.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı açıklaması: Türkiye güvenli bir ülke

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı açıklaması: Türkiye güvenli bir ülke

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlamalarına ilişkin, "İlgili... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:43+0300

2022-06-14T12:43+0300

2022-06-14T12:43+0300

politika

dışişleri bakanlığı

tanju bilgiç

güvenlik uyarısı

seyahat uyarısı

türkiye

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Sözcü Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadelerine yer verdi.Türkiye güvenli bir ülkeTürkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti."Uluslararası toplum takdir ediyor""Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır" diyen Bilgiç, "Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir" diye ekledi.

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dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç, güvenlik uyarısı, seyahat uyarısı, türkiye