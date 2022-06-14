https://tr.sputniknews.com/20220614/disisleri-bakanligindan-seyahat-uyarisi-aciklamasi-turkiye-guvenli-bir-ulke-1057395525.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı açıklaması: Türkiye güvenli bir ülke
Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı açıklaması: Türkiye güvenli bir ülke
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlamalarına ilişkin, "İlgili... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T12:43+0300
2022-06-14T12:43+0300
2022-06-14T12:43+0300
politika
dışişleri bakanlığı
tanju bilgiç
güvenlik uyarısı
seyahat uyarısı
türkiye
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Sözcü Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadelerine yer verdi.Türkiye güvenli bir ülkeTürkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti."Uluslararası toplum takdir ediyor""Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır" diyen Bilgiç, "Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir" diye ekledi.
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dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç, güvenlik uyarısı, seyahat uyarısı, türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı açıklaması: Türkiye güvenli bir ülke
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlamalarına ilişkin, "İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadesini kullandı.
Sözcü Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Türkiye güvenli bir ülke
Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti.
"Uluslararası toplum takdir ediyor"
"Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır" diyen Bilgiç, "Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir" diye ekledi.