https://tr.sputniknews.com/20220614/elon-musk-16-haziranda-ilk-kez-twitter-calisanlariyla-konusacak-1057420153.html

Elon Musk, 16 Haziran'da ilk kez Twitter çalışanlarıyla konuşacak

Elon Musk, 16 Haziran'da ilk kez Twitter çalışanlarıyla konuşacak

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk satın almak için girişimlerde bulunduğu Twitter'ın çalışanlarına konuşma yapacak ve sorularını yanıtlayacak. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T20:31+0300

2022-06-14T20:31+0300

2022-06-14T20:31+0300

dünya

elon musk

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twitter

donald trump

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren, daha sonra da anlaşmayı askıya alan ABD'li milyarder Elon Musk'ın, bu hafta ilk kez şirketin çalışanlarıyla konuşacağı belirtildi.Business Insider’in Twitter CEO'su Parag Agrawal’ın pazartesi günü personele gönderdiği e-postaya dayandırarak aktardığına göre, nisan ayında Twitter'ı satın almak için teklif veren, daha sonra da anlaşmayı askıya alan ABD’li iş insanı Elon Musk, bu hafta ilk kez şirketin çalışanlarına hitaben bir konuşma yapacak.Musk’ın Twitter çalışanları tarafından önceden gönderilen soruları yanıtlamanın yanı sıra, toplu işten çıkarmalar ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter’a dönüşü konularına değineceği tahmin ediliyor.25 Nisan'da Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın alacağını duyuran Twitter yöneticileri, 13 Mayıs'ta Tesla CEO’sunun sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte hesapların gerçekten kullanıcıların yüzde 5'ini oluşturup oluşturmadığı netleşene dek Twitter'ı satın almayı askıya aldığını açıklamıştı.

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elon musk, business insider, twitter , donald trump