https://tr.sputniknews.com/20220614/kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edilen-tanju-ozcan-chpnin-uvey-degil-oz-evladiyim-1057406303.html
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: CHP'nin üvey değil öz evladıyım
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: CHP'nin üvey değil öz evladıyım
Bolu Belediye Başkanı Özcan, partisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T15:45+0300
2022-06-14T15:45+0300
2022-06-14T15:53+0300
tanju özcan
politika
chp
ihraç
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil öz evladıyım" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcanin-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edilmesine-karar-verildi--1057387900.html
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Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: CHP'nin üvey değil öz evladıyım
15:45 14.06.2022 (güncellendi: 15:53 14.06.2022) Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Özcan, partisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil öz evladıyım" ifadelerini kullandı.