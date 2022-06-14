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Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: CHP'nin üvey değil öz evladıyım
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: CHP'nin üvey değil öz evladıyım
Bolu Belediye Başkanı Özcan, partisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T15:45+0300
2022-06-14T15:53+0300
tanju özcan
politika
chp
ihraç
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil öz evladıyım" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcanin-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edilmesine-karar-verildi--1057387900.html
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tanju özcan, chp, ihraç

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: CHP'nin üvey değil öz evladıyım

15:45 14.06.2022 (güncellendi: 15:53 14.06.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, partisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil öz evladıyım" ifadelerini kullandı.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
POLİTİKA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi
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