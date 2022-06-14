https://tr.sputniknews.com/20220614/nato-genel-sekreteri-cumhurbaskani-erdoganin-dile-getirdigi-endiseleri-ciddiye-almak-zorundayiz-1057428175.html

NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız

NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T23:12+0300

2022-06-14T23:12+0300

2022-06-14T23:21+0300

nato

türkiye

jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını yineledi. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-hic-kimse-turkiye-kadar-teror-saldirindan-aci-cekmemistir-1056712455.html

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nato, türkiye, jens stoltenberg