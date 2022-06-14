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https://tr.sputniknews.com/20220614/nato-genel-sekreteri-cumhurbaskani-erdoganin-dile-getirdigi-endiseleri-ciddiye-almak-zorundayiz-1057428175.html
NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız
NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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nato
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını yineledi. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-hic-kimse-turkiye-kadar-teror-saldirindan-aci-cekmemistir-1056712455.html
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nato, türkiye, jens stoltenberg

NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız

23:12 14.06.2022 (güncellendi: 23:21 14.06.2022)
© AP Photo / JOHANNA GERONNorveç- Finlandiya- Jens Stoltenberg
Norveç- Finlandiya- Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / JOHANNA GERON
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını yineledi. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırılarından acı çekmemiştir
26 Mayıs, 18:50
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