https://tr.sputniknews.com/20220614/nato-genel-sekreteri-cumhurbaskani-erdoganin-dile-getirdigi-endiseleri-ciddiye-almak-zorundayiz-1057428175.html
NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız
NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:12+0300
2022-06-14T23:12+0300
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nato
türkiye
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını yineledi. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-hic-kimse-turkiye-kadar-teror-saldirindan-aci-cekmemistir-1056712455.html
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nato, türkiye, jens stoltenberg
NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız
23:12 14.06.2022 (güncellendi: 23:21 14.06.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını yineledi. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.