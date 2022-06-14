https://tr.sputniknews.com/20220614/pelin-akile-sosyal-medyadan-hakaret-eden-takipcisine-hapis-talebi-1057400399.html

Pelin Akil'e sosyal medyadan hakaret eden takipçisine hapis talebi

Pelin Akil'e sosyal medyadan hakaret eden takipçisine hapis talebi

Pelin Akil’e sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisi hakkında, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 2... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T14:05+0300

2022-06-14T14:05+0300

2022-06-14T14:08+0300

pelin akil

yaşam

hakaret davası

hapis

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Oyuncu Pelin Akil, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Habip B.’nin Instagram hesabı üzerinden takip ettiği Pelin Akil’e yönelik hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderdiği anlatıldı. İfadesi alınan şüphelinin, hesabın kendisine ait olduğunu söylediği böylece ‘hakaret’ suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu kaydedildi.Suçun uzlaşma çerçevesinde olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.İddianamede, şüpheli Habip B.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210415/oruc-tutmadigi-icin-linc-edildigini-aciklayan-pelin-akil-ilac-kullaniyorum-ama-bu-benim-tercihim-de-1044282997.html

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pelin akil, hakaret davası, hapis