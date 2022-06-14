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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/peskov-bircok-batili-sirket-ilk-firsatta-rusyaya-donmeye-hazir--1057402393.html
Peskov: Birçok Batılı şirket, ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır
Peskov: Birçok Batılı şirket, ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok Batılı şirketin ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:31+0300
2022-06-14T14:31+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
batı
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Batılı ülkelerden birçok şirket, Rus pazarına olan ilgisini korumaya devam ediyor. Birçok şirket, eşi görülmemiş baskı nedeniyle şu anda faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Fakat bununla birlikte ilk fırsatta dönmek istediklerini de belirtiyorlar" dedi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılma niyetini beyan eden yabancı şirketlerin Batı tarafından eşi görülmemiş bir baskıya maruz kaldığına dikkat çeken Peskov, "İlgi duyan yatırımcılar ve girişimciler foruma katılacak. Onların tamamının, tehditte bulunan, şantaj yapan kolektif Batılı kötü niyetli çevrelerin hedef tahtasında olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov, söz konusu şirketlerin SPIEF'e katılmamasının Rusya'yla işbirliğini reddettikleri anlamına gelmeyeceğini kaydetti. ABD ve AB'li yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ülkeleri, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve diğer ülkelerden çok büyük yatırımcıların SPIEF'e ilgi gösterdiğini ve temsilcilerini foruma göndereceklerini söyleyen Peskov, "Tüm bu şantajlar, söz konusu yatırımcıların Rus pazarına ilgisini sıfıra indirgeyemez" vurgusu yaptı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapacağını da ekledi. 15 Haziran'da başlayacak SPIEF, bu yıl 25. kez düzenlenecek. Forumun bu yılki başlığı, 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar'.
https://tr.sputniknews.com/20220606/canli-anlatim-nikkei-gazetesi-japonyada-11-milyon-hane-elektriksiz-kalabilir-1057044775.html
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kremlin, dmitriy peskov, batı, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

Peskov: Birçok Batılı şirket, ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır

14:31 14.06.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok Batılı şirketin ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Batılı ülkelerden birçok şirket, Rus pazarına olan ilgisini korumaya devam ediyor. Birçok şirket, eşi görülmemiş baskı nedeniyle şu anda faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Fakat bununla birlikte ilk fırsatta dönmek istediklerini de belirtiyorlar" dedi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılma niyetini beyan eden yabancı şirketlerin Batı tarafından eşi görülmemiş bir baskıya maruz kaldığına dikkat çeken Peskov, "İlgi duyan yatırımcılar ve girişimciler foruma katılacak. Onların tamamının, tehditte bulunan, şantaj yapan kolektif Batılı kötü niyetli çevrelerin hedef tahtasında olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Peskov, söz konusu şirketlerin SPIEF'e katılmamasının Rusya'yla işbirliğini reddettikleri anlamına gelmeyeceğini kaydetti.
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ABD ve AB'li yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ülkeleri, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve diğer ülkelerden çok büyük yatırımcıların SPIEF'e ilgi gösterdiğini ve temsilcilerini foruma göndereceklerini söyleyen Peskov, "Tüm bu şantajlar, söz konusu yatırımcıların Rus pazarına ilgisini sıfıra indirgeyemez" vurgusu yaptı.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapacağını da ekledi.
15 Haziran'da başlayacak SPIEF, bu yıl 25. kez düzenlenecek. Forumun bu yılki başlığı, 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar'.
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