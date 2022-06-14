https://tr.sputniknews.com/20220614/peskov-bircok-batili-sirket-ilk-firsatta-rusyaya-donmeye-hazir--1057402393.html

Peskov: Birçok Batılı şirket, ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır

Peskov: Birçok Batılı şirket, ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok Batılı şirketin ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T14:31+0300

2022-06-14T14:31+0300

2022-06-14T14:31+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

batı

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Batılı ülkelerden birçok şirket, Rus pazarına olan ilgisini korumaya devam ediyor. Birçok şirket, eşi görülmemiş baskı nedeniyle şu anda faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Fakat bununla birlikte ilk fırsatta dönmek istediklerini de belirtiyorlar" dedi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılma niyetini beyan eden yabancı şirketlerin Batı tarafından eşi görülmemiş bir baskıya maruz kaldığına dikkat çeken Peskov, "İlgi duyan yatırımcılar ve girişimciler foruma katılacak. Onların tamamının, tehditte bulunan, şantaj yapan kolektif Batılı kötü niyetli çevrelerin hedef tahtasında olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov, söz konusu şirketlerin SPIEF'e katılmamasının Rusya'yla işbirliğini reddettikleri anlamına gelmeyeceğini kaydetti. ABD ve AB'li yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ülkeleri, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve diğer ülkelerden çok büyük yatırımcıların SPIEF'e ilgi gösterdiğini ve temsilcilerini foruma göndereceklerini söyleyen Peskov, "Tüm bu şantajlar, söz konusu yatırımcıların Rus pazarına ilgisini sıfıra indirgeyemez" vurgusu yaptı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapacağını da ekledi. 15 Haziran'da başlayacak SPIEF, bu yıl 25. kez düzenlenecek. Forumun bu yılki başlığı, 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar'.

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kremlin, dmitriy peskov, batı, st. petersburg ekonomi forumu (spief)