CANLI ANLATIM| Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya tank sevkiyatını öteledi

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Japonya'nın Nikkei borsası, 2011'deki deprem ve tsunamiden bu yana en ciddi enerji krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. En büyük sebepler arasında da Rusya'dan enerji alımıyla ilgili belirsizlikler gösterildi. Alman Spiegel gazetesi de Almanya- Ukrayna ilişkilerine dair bir haberinde Kiev'e tank sevkiyatının ötelendiğini yazdı.
17:02 06.06.2022
Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya tank sevkiyatını öteledi
Alman Spiegel gazetesi, Berlin'in Kiev'in talep ettiği tankların sevkiyatını söz konusu askeri teçhizatın Rusya topraklarına girebileceği endişesiyle ötelediğini yazdı.
Alman hükümetine yakın kaynakların açıklamalarına dayanan Spiegel, "Berlin, Ukrayna'nın birkaç önemli zafer kazanması halinde, başına buyruk hareket edebileceğinden çekiniyor. Bu durumda, Ukrayna'nın Rusya'ya girmesi ve Alman tanklarının yeniden Rusya topraklarında görülmesi riski var" ifadelerini kullandı.
Gazete, bu çekincelerden dolayı Almanya savunma sanayisinin tankların tedariki için henüz hükümetten izin alamadığının altını çizdi. Almanya'nın tarihi sebeplerden dolayı Kiev'e tank gönderen ilk ülke olamayacağını kaydeden Alman kaynaklar, ABD, İngiltere ve Fransa arasında tank ambargosu konusunda tam mutabakat olduğunu ekledi.
16:44 06.06.2022
16:30 06.06.2022
Nikkei: Japonya'da 1.1 milyon hane elektriksiz kalabilir
Küresel enerji piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirme yapan Japonya'nın Nikkei borsası, 2011'deki deprem ve tsunamiden bu yana en ciddi enerji krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Termik elektrik santrallerinin durdurulması, nükleer santrallerin ikmal sürecinin yavaş olması ve Ukrayna'daki harekat nedeniyle Rusya'dan enerji alımıyla ilgili belirsizlikler bulunmasının enerji krizinin nedenleri olduğunu kaydeden Nikkei, olumsuz senaryonun ve sert bir kışın yaşanması halinde 1.1 milyon hanenin elektriksiz kalabileceğinin altını çizdi.
Nikkei, toplam elektrik açığının 3.5 milyon kWh olabileceğini, ancak Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının kısıtlanması halinde bu rakamın 4 milyon kWh'ye yükselebileceğini ekledi.