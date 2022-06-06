CANLI ANLATIM| Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya tank sevkiyatını öteledi

Nikkei: Japonya'da 1.1 milyon hane elektriksiz kalabilir

Küresel enerji piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirme yapan Japonya'nın Nikkei borsası, 2011'deki deprem ve tsunamiden bu yana en ciddi enerji krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Termik elektrik santrallerinin durdurulması, nükleer santrallerin ikmal sürecinin yavaş olması ve Ukrayna'daki harekat nedeniyle Rusya'dan enerji alımıyla ilgili belirsizlikler bulunmasının enerji krizinin nedenleri olduğunu kaydeden Nikkei, olumsuz senaryonun ve sert bir kışın yaşanması halinde 1.1 milyon hanenin elektriksiz kalabileceğinin altını çizdi.

Nikkei, toplam elektrik açığının 3.5 milyon kWh olabileceğini, ancak Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının kısıtlanması halinde bu rakamın 4 milyon kWh'ye yükselebileceğini ekledi.