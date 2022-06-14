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Rütbeleri sökülen Sabri Uzun'dan açıklama: Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz
Rütbeleri sökülen Sabri Uzun'dan açıklama: Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, rütbelerinin sökülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. B Yüzü'ne konuşan Uzun, "Biz gücümüzü, tenekeden, rütbeden... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T19:45+0300
2022-06-14T19:46+0300
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rütbe
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, rütbelerinin sökülmesinin ardından Halk TV’nin YouTube kanalında yayınlanan, gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun sunduğu B Yüzü’ne konuştu.Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Karara tepki gösteren Sabri Uzun, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hedef alınmış ve rütbelerinin sökülmesine karar verilmişti.Rütbeleri sökülen Sabri Uzun, B Yüzü’ne açıklamalarda bulundu. Uzun’un açıklamasını, Barış Terkoğlu okudu.Uzun açıklamasında, “İçinde bulunduğum şartlar, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı günün şartlarından kötü değil. O 8 Temmuz 1919 günü üniformayı çıkarttı, gücünü milletinden aldı. Ona mareşal, gazi ünvanını TBMM verdi. Biz gücümüzü, tenekeden, rütbeden değil, halkımızdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/eski-istihbarat-daire-baskani-sabri-uzunun-rutbesi-geri-alindi-1057276897.html
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sabri uzun, rütbe, canan kaftancıoğlu

Rütbeleri sökülen Sabri Uzun'dan açıklama: Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz

19:45 14.06.2022 (güncellendi: 19:46 14.06.2022)
© AASabri Uzun
Sabri Uzun - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, rütbelerinin sökülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. B Yüzü'ne konuşan Uzun, "Biz gücümüzü, tenekeden, rütbeden değil, halkımızdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, rütbelerinin sökülmesinin ardından Halk TV’nin YouTube kanalında yayınlanan, gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun sunduğu B Yüzü’ne konuştu.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Karara tepki gösteren Sabri Uzun, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hedef alınmış ve rütbelerinin sökülmesine karar verilmişti.
Sabri Uzun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
TÜRKİYE
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı
11 Haziran , 15:42
Rütbeleri sökülen Sabri Uzun, B Yüzü’ne açıklamalarda bulundu. Uzun’un açıklamasını, Barış Terkoğlu okudu.
Uzun açıklamasında, “İçinde bulunduğum şartlar, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı günün şartlarından kötü değil. O 8 Temmuz 1919 günü üniformayı çıkarttı, gücünü milletinden aldı. Ona mareşal, gazi ünvanını TBMM verdi. Biz gücümüzü, tenekeden, rütbeden değil, halkımızdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.
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