https://tr.sputniknews.com/20220614/trumptan-kongre-baskini-oturumuna-12-sayfalik-cevap-sorusturmaya-kanguru-mahkemesi-dedi-1057395992.html

Trump'tan Kongre baskını oturumuna 12 sayfalık cevap: Soruşturmaya 'Kanguru Mahkemesi' dedi

Trump'tan Kongre baskını oturumuna 12 sayfalık cevap: Soruşturmaya 'Kanguru Mahkemesi' dedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin yaptığı oturuma cevaben 12 sayfalık bir... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T13:11+0300

2022-06-14T13:11+0300

2022-06-14T13:14+0300

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ABD'de 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturan komitenin ABD Temsilciler Meclisinde halka açık olarak düzenlenen ikinci oturumunun ardından iddiaların odağındaki Trump'tan yanıt geldi.Trump, 12 sayfalık bir açıklama yayımlayarak, "6 Ocak'ın ardından geçen 17 ayda Demokratlar herhangi bir çözüm üretemedi. Sadece birkaç ay öncesinde Radikal Sol'un neden olduğu yıkım ve ölümden bahsetmeden, başarısızlığa uğrayan bir ulusun öyküsünü değiştirmeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.'Bu felaketin sorumlusu Demokratlar'Kongre baskınına giden süreçte Demokratların aylar öncesinden başlayan birtakım söylemlerinin etkili olduğunu belirten Trump, "Bu felaketin sorumlusu Demokratlar. Yaptıkları bu oturumlarla bir şekilde başarısız oldukları konuların üzerindeki dikkati başka yere çekmeye çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.Trump, yaptığı açıklamada Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddialarını da yineledi:Temsilciler Meclisinde yapılan ikinci kamuya açık oturumda Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimler, 2020'deki başkanlık seçim gecesinde Trump'ın "seçim sonuçları çok yakın olduğu için erken zafer açıklaması yapmamak lazım" yönündeki telkinlerini göz ardı ettiğini savunmuştu.Halka açık ilk oturumu 20 milyon kişi izlemiştiHalka açık olarak geçen cuma günü yapılan ilk oturumu ABD'de yaklaşık 20 milyon kişi canlı yayında izlemiş, ilk oturumda Kongre baskınında Trump'ın ciddi derecede rolü olduğu iddiaları öne çıkmıştı.Washington'da 6 Ocak 2021'de toplanan ve başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden on binlerce Trump taraftarı, düzenlenen mitingin ardından Kongreye yürümüş, bu sırada polis barikatlarını aşarak Kongre binasına giren binlerce kişi binaya zarar vermiş, bazıları ise polisle çatışmıştı.Olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanmış, Kongre baskını Ulusal Muhafızların binayı temizlemesiyle son bulmuştu.Olayların ardından halkı isyana teşvik suçlamasıyla hakkında azil istemiyle soruşturma başlatılan Trump, Senatoda 13 Şubat 2021'de yapılan oylamada yeterli oya ulaşılamadığı için suçlamalardan aklanmıştı.

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abd, abd kongresi, kongre baskını, donald trump