https://tr.sputniknews.com/20220615/disisleri-bakani-isvec-ve-finlandiyanin-gonderdikleri-belgeler-beklentileri-karsilamiyor-1057470008.html
Dışişleri Bakanı: İsveç ve Finlandiya'nın gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamıyor
Dışişleri Bakanı: İsveç ve Finlandiya'nın gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamıyor
Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T19:24+0300
2022-06-15T19:24+0300
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile düzenlediği basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılayacaklar? Top şu an onların tarafında. Onlardan da ayrıca mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim."Daha sonra sözü alan Norveç Dışişleri Bakanı, şunları söyledi:"Çok hassas bir husus olduğunu düşünüyorum. Biz burada insani yardım misyonuyla bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl da biraz daha erken tarihte buradaydım. Odak noktam ülkenin yürüteceği operasyonlar değildir. Bizim odak noktamız BM'nin yönergesi ve kararıdır. Temel insani yardımların Kuzeybatı Suriye'ye ulaşmasını sağlamaktır. Önemli haftalarda odaklanacağımız şey budur. Rusya'nın olduğu gibi BM'nin 5 Daimi ülkesinin olduğu gibi odak noktasını burada tutmayı devam edeceğiz."
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Dışişleri Bakanı: İsveç ve Finlandiya'nın gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamıyor
19:24 15.06.2022 (güncellendi: 19:26 15.06.2022) Abone ol
Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile düzenlediği basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılayacaklar? Top şu an onların tarafında. Onlardan da ayrıca mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim."
Daha sonra sözü alan Norveç Dışişleri Bakanı, şunları söyledi:
"Çok hassas bir husus olduğunu düşünüyorum. Biz burada insani yardım misyonuyla bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl da biraz daha erken tarihte buradaydım. Odak noktam ülkenin yürüteceği operasyonlar değildir. Bizim odak noktamız BM'nin yönergesi ve kararıdır. Temel insani yardımların Kuzeybatı Suriye'ye ulaşmasını sağlamaktır. Önemli haftalarda odaklanacağımız şey budur. Rusya'nın olduğu gibi BM'nin 5 Daimi ülkesinin olduğu gibi odak noktasını burada tutmayı devam edeceğiz."