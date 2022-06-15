https://tr.sputniknews.com/20220615/hamasin-eline-gecmesinin-15-yildonumunde-gazzenin-nabzi-kovalim-gitsinler-diye-atiyor-1057454826.html

Hamas'ın eline geçmesinin 15. yıldönümünde Gazze'nin nabzı 'kovalım gitsinler' diye atıyor

Hamas'ın eline geçmesinin 15. yıldönümünde Gazze'nin nabzı 'kovalım gitsinler' diye atıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Hamas'ın silah gücüyle Fetih'i kovup yönetimi ele geçirmesinden 15 yıl sonra ekonomik çöküş, koyu şeriat dayatması... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:13+0300

2022-06-15T15:13+0300

2022-06-15T15:17+0300

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Sputnik'ten Elizabeth Blade'e konuşan 40'lı yaşlardaki inşaat işçisi Muhammed Zekeriya, 10-15 Haziran 2007'de Hamas ile Fetih arasındaki kanlı çatışmalar sonucunda İslamcı örgütün yönetimi ele geçirdiği günleri hatırlarken, o zaman 'Gazze için yeni bir şafağın doğuşu diye düşünerek çok heyecanlandığını' belirtti. "Sıkı bir Hamas destekçisiydim. Benim için İslami ideolojiyi temsil ediyorlardı. Nasıl daha iyi Müslüman olunur, ülkesini ve haklarını koruyan insan olunur, bana öğrettiler" diyen Muhammed Zekeriya'nın heyecanı sadece ideolojiden kaynaklanmıyordu. Özellikle örgütün lideri Yaser Arafat'ın 2004'te ölümünden sonra yozlaşmış olması nedeniyle Fetih'in Gazze'den sürülmesi, adaletin galip geldiği hissini uyandırdı. Fetih'in anlaşmalar çerçevesinde İsrail ile işbirliği yapması da halkta Filistin davasına ihanet hissiyatı yaratıyordu. 'Hamas'ın yönetiminin bu yolsuzluğu kökünden söküp yeni bir sistem kuracağına inandığını' söyleyen Zekeriya, o günlerden "Hamas yönetiminin ilk günlerinde son derece mutluydum. Bölgeyi özgürleştireceklerini düşünmüştüm. İnsanların özgürce yaşamasına izin vereceklerdi. Ekonomimizi iyileştireceklerdi" diye söz etti. Ancak gerçeklik bunun tam tersi oldu. 2007'den itibaren Hamas, Gazze'deki İslamcılaşma ve radikalleşme sürecini hızlandırdı. Okullarda ve sokaklarda belli şekilde giyinme kuralları koydular. Cinsiyet ayrımını devreye soktular. Medya ve eğitim sistemi İslami değerleri yaymaya teşvik edildi. Çok katı bir şeriat kanunu yürürlüğe konuldu. İhlal edenler sert ve acımasız şekilde cezalandırıldı. Ekonomik cephede, Hamas, Filistin toplumunun karşı karşıya olduğu yakıcı meseleleri ele almakta başarısız oldu. İşsizlik artmaya devam edip bu yılın başlarında resmi olarak yüzde 47'ye ulaştı. Yoksulluk yayılmaya devam ederken, nüfusun büyük çoğunluğu korkunç koşullarda yaşıyor.Her geçen yıl yaşam koşullarının daha da kötüleşmesinin nedenleri denince, ilk akla gelen, İsrail ablukası ve dönem dönem bölgenin altyapısını yıkıp on binlerce insanı evsiz ve sürekli yardıma muhtaç bırakan İsrail'in askeri harekatları. Bu arka plan önündeki manzarayı Gazzeli inşaat işçisi şöyle anlattı:"Hamas, bu insanlara yardım etmek için pek bir şey yapmadı. Grup, Fetih'in ikinci yüzü gibi oldu. Nüfusun çoğu yoksulluk içinde yaşayıp geçinemezken, Hamas yetkililerinin zenginleştiğini gördük."Hamas'ı eleştiren sadece Zekeriya değil. Anketlere göre Gazze'de bugün seçim yapılsa ve Fetihli Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas aday olmasa, Hamas lideri İsmail Heniyye oyların ancak yüzde 20'sini alabilecek. Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ve eski politbüro şefi Halid Meşal'e de yüzde 3'ten fazla oy çıkmayacak. Anketlere göre oyların büyük çoğunluğu, yani yüzde 37'si, İsrail'in verdiği ömür boyu hapis cezası yüzünden 20 yıldır demir parmaklıklar ardında olan Mervan Barghuti'ye gidecek.Fetih bünyesinde İntifada'ya öncülük etmenin bedelini İsrail hapishanelerinde ödeyen 63 yaşındaki Mervan Barguti, 2005'te Fetih'ten ayrılıp gençlerle Müstakbel (Gelecek) hareketini kurduğunu açıkladı. Anketler, Barguti'nin seçimde yarışırsa hem Abbas hem de Heniyye'yi yeneceğini gösteriyor. Zekeriya ise "Şu anda bir seçeneğim olsaydı, bu yozlaşmış politikacılara değil, Gazze'deki ekonomik durumu iyileştirebilecek bir iş adamına oy verirdim" yönünde görüş bildirdi. "Siyasi istikrarsızlık, iç bölünmeler ve sürekli İsrail saldırganlığı nedeniyle Gazze için hiçbir umut beslemiyorum" diyen inşaat işçisi, ekledi: "Dolayısıyla ileriye dönük tek yol, bu yozlaşmış politikacıları kovmak ve yoksullara hizmet edip topraklarımızı koruyan orijinal Hamas ideolojisine geri dönmek."

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