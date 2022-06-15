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İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına AİHM engeli: Uçuş iptal edildi
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına AİHM engeli: Uçuş iptal edildi
İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ardından sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etmek için ilk uçuşu iptal etti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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ingiltere, ruanda, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına AİHM engeli: Uçuş iptal edildi

00:33 15.06.2022 (güncellendi: 00:35 15.06.2022)
© AAİngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi
İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ardından sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etmek için ilk uçuşu iptal etti.
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