https://tr.sputniknews.com/20220615/ingilterenin-gocmenleri-ruandaya-gonderme-planina-aihm-engeli-ucus-iptal-edildi--1057432715.html
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına AİHM engeli: Uçuş iptal edildi
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına AİHM engeli: Uçuş iptal edildi
İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ardından sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etmek için ilk uçuşu iptal etti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:33+0300
2022-06-15T00:33+0300
2022-06-15T00:35+0300
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ingiltere, ruanda, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına AİHM engeli: Uçuş iptal edildi
00:33 15.06.2022 (güncellendi: 00:35 15.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ardından sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etmek için ilk uçuşu iptal etti.