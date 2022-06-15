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Rusya Dışişleri: Rusya, ideolojisini değiştirmesi halinde AB’ye ‘el uzatmaya’ hazır
Rusya Dışişleri: Rusya, ideolojisini değiştirmesi halinde AB’ye ‘el uzatmaya’ hazır
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ideolojisini değiştirmesi durumunda "Rusya'nın yeni Asyalı ortaklarıyla birlikte Avrupa Birliği'ne (AB) ‘el... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T21:25+0300
2022-06-15T21:25+0300
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
dünya
aleksandr pankin
batı
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Aleksandr Pankin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki yuvarlak masa toplantısında, Rusya'nın yeni Asyalı ortaklarıyla birlikte Avrupa Birliği'ne (AB) ‘el uzatmaya’ hazır olduğunu, ancak bunun için AB’nin kendi iradesini diğer ülkelere dayatma ideolojisini değiştirmesi gerektiğini söyledi.Pankin, “Bu kalkınma haritasına iyi bakın. Bu inadına kurulmuş bir ortaklık olmayacak. Elbette gönüllülük esasına, karşılıklı çıkarlara, ekonomik, altyapısal, sosyal ve eğitimsel bir bileşime dayalı olacak. Bu, Asya'nın büyük bir yeniden doğuşudur. Avrupa Birliği'ne de eğer ideolojisini değiştirirse el uzatmaya hazırız” dedi.Rusya'da SSCB'nin çöküşünün ardından ‘ideoloji’ sözcüğünün çok uzun süre duyulmadığını ve adeta ‘yok olduğuna’ vurgu yapan Pankin, ancak Batılı meslektaşların bu kavramı canlı tuttuğunu belirterek, “Eskiden buna sömürgeci, emperyalist vb. diyorduk. Ancak şimdi ideoloji, itaat etmeyen müşterilerin elinden kayıp gidiyor” ifadelerini kullandı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr pankin, batı, avrupa

Rusya Dışişleri: Rusya, ideolojisini değiştirmesi halinde AB’ye ‘el uzatmaya’ hazır

21:25 15.06.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAvrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu.
Avrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ideolojisini değiştirmesi durumunda "Rusya'nın yeni Asyalı ortaklarıyla birlikte Avrupa Birliği'ne (AB) ‘el uzatmaya’ hazır olduğunu" belirtti.
Aleksandr Pankin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki yuvarlak masa toplantısında, Rusya'nın yeni Asyalı ortaklarıyla birlikte Avrupa Birliği'ne (AB) ‘el uzatmaya’ hazır olduğunu, ancak bunun için AB’nin kendi iradesini diğer ülkelere dayatma ideolojisini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
Pankin, “Bu kalkınma haritasına iyi bakın. Bu inadına kurulmuş bir ortaklık olmayacak. Elbette gönüllülük esasına, karşılıklı çıkarlara, ekonomik, altyapısal, sosyal ve eğitimsel bir bileşime dayalı olacak. Bu, Asya'nın büyük bir yeniden doğuşudur. Avrupa Birliği'ne de eğer ideolojisini değiştirirse el uzatmaya hazırız” dedi.
Rusya'da SSCB'nin çöküşünün ardından ‘ideoloji’ sözcüğünün çok uzun süre duyulmadığını ve adeta ‘yok olduğuna’ vurgu yapan Pankin, ancak Batılı meslektaşların bu kavramı canlı tuttuğunu belirterek, “Eskiden buna sömürgeci, emperyalist vb. diyorduk. Ancak şimdi ideoloji, itaat etmeyen müşterilerin elinden kayıp gidiyor” ifadelerini kullandı.
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