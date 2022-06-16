https://tr.sputniknews.com/20220616/ator-turkiyeye-yonelik-tur-talepleri-arzi-onemli-olcude-asti-son-dakika-turlarinda-sikinti-var-1057489534.html
ATOR: Türkiye’ye yönelik tur talepleri arzı önemli ölçüde aştı, son dakika turlarında sıkıntı var
ATOR: Türkiye’ye yönelik tur talepleri arzı önemli ölçüde aştı, son dakika turlarında sıkıntı var
Rus Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasında Türkiye’ye yönelik tur taleplerinin arzı önemli ölçüde aştığı, tur operatörlerinin yakın tarihler için bu... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T10:09+0300
2022-06-16T10:09+0300
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Açıklamada, “Tur operatörleri yakın tarihler için Türkiye’ye uçulan tur paketlerinde yetersizlik olduğunu bildirdi. Talep hava taşımacılığı ile sınırlanmış olan arzı önemli ölçüde aşıyor. Moskova’dan bile iki-üç gün sonra kalkışlı Antalya turu satın almak imkansız” ifadeleri kullanıldı. Sektörden gelen bilgilere göre, Dalaman ve Bodrum konusunda Antalya’dan daha fazla sıkıntı olduğunu aktaran ATOR, durumun dramatize edilmemesi gerektiğini, temmuz ve ağustos aylarında da tatil yapılabileceğini belirtti. Açıklamaya göre bu ayın ikinci yarısı için Türkiye ile çalışan tüm önde gelen tur operatörlerinde Novosibirsk ve Krasnoyarsk’tan olan yeni charter seferlerinde blok koltuklar mevcut. Aynı zamanda Nijnıy Novgorod’dan Antalya’ya, Yekaterinburg ve Ufa’dan da Dalaman’a yeni seferler eklendi. Bu katkılar sıkıntının kısmen giderilmesini ve turistlerin Türkiye’ye gitmek için seyahat ettiği Moskova’daki yükü kısmen azaltıyor. ATOR ayrıca turistlere biletlerini en az iki hafta önce satın almalarını önerdi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/sibiryadan-turkiyeye-ilk-charter-seferleri-basladi-1057458054.html
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ATOR: Türkiye’ye yönelik tur talepleri arzı önemli ölçüde aştı, son dakika turlarında sıkıntı var
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Rus Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasında Türkiye’ye yönelik tur taleplerinin arzı önemli ölçüde aştığı, tur operatörlerinin yakın tarihler için bu ülkeye uçuşlu tur paketlerinde sıkıntı yaşandığını bildirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Tur operatörleri yakın tarihler için Türkiye’ye uçulan tur paketlerinde yetersizlik olduğunu bildirdi. Talep hava taşımacılığı ile sınırlanmış olan arzı önemli ölçüde aşıyor. Moskova’dan bile iki-üç gün sonra kalkışlı Antalya turu satın almak imkansız” ifadeleri kullanıldı.
Sektörden gelen bilgilere göre, Dalaman ve Bodrum konusunda Antalya’dan daha fazla sıkıntı olduğunu aktaran ATOR, durumun dramatize edilmemesi gerektiğini, temmuz ve ağustos aylarında da tatil yapılabileceğini belirtti.
Açıklamaya göre bu ayın ikinci yarısı için Türkiye ile çalışan tüm önde gelen tur operatörlerinde Novosibirsk ve Krasnoyarsk’tan olan yeni charter seferlerinde blok koltuklar mevcut.
Aynı zamanda Nijnıy Novgorod’dan Antalya’ya, Yekaterinburg ve Ufa’dan da Dalaman’a yeni seferler eklendi. Bu katkılar sıkıntının kısmen giderilmesini ve turistlerin Türkiye’ye gitmek için seyahat ettiği Moskova’daki yükü kısmen azaltıyor.
ATOR ayrıca turistlere biletlerini en az iki hafta önce satın almalarını önerdi.