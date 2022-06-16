https://tr.sputniknews.com/20220616/avusturya-adalet-bakanligindan-karar-sezgin-baran-korkmaz-once-abdye-iade-edilecek-1057512580.html

Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek

Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek

Avusturya Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T16:39+0300

2022-06-16T16:39+0300

2022-06-16T16:42+0300

sezgin baran korkmaz

abd

dünya

iade

avusturya

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Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti.Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu. Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi. Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220520/avusturyada-mahkemeden-sezgin-baran-korkmaz-karari-hukuksal-yonden-degil-siyasi-yonden-alinmali-1056521727.html

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