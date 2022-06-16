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https://tr.sputniknews.com/20220616/avusturya-adalet-bakanligindan-karar-sezgin-baran-korkmaz-once-abdye-iade-edilecek-1057512580.html
Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek
Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek
Avusturya Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T16:39+0300
2022-06-16T16:42+0300
sezgin baran korkmaz
abd
dünya
iade
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Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti.Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu. Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi. Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/avusturyada-mahkemeden-sezgin-baran-korkmaz-karari-hukuksal-yonden-degil-siyasi-yonden-alinmali-1056521727.html
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sezgin baran korkmaz, abd, iade, avusturya

Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek

16:39 16.06.2022 (güncellendi: 16:42 16.06.2022)
© Fotoğraf : Facebook/Sezgin Baran KorkmazSezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Fotoğraf : Facebook/Sezgin Baran Korkmaz
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Avusturya Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, yargı sürecinin tamamlanacağı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın kararına Korkmaz'ın itiraz hakkı bulunduğu belirtildi.
Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti.
Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu. Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi. Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
POLİTİKA
Avusturya’da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı
20 Mayıs, 01:49
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