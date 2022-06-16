https://tr.sputniknews.com/20220616/avusturya-adalet-bakanligindan-karar-sezgin-baran-korkmaz-once-abdye-iade-edilecek-1057512580.html
Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek
Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek
Avusturya Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T16:39+0300
2022-06-16T16:39+0300
2022-06-16T16:42+0300
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abd
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Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti.Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu. Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi. Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/avusturyada-mahkemeden-sezgin-baran-korkmaz-karari-hukuksal-yonden-degil-siyasi-yonden-alinmali-1056521727.html
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Avusturya Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Baran Korkmaz kararı: Önce ABD'ye iade edilecek
16:39 16.06.2022 (güncellendi: 16:42 16.06.2022) Abone ol
Avusturya Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, yargı sürecinin tamamlanacağı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın kararına Korkmaz'ın itiraz hakkı bulunduğu belirtildi.
Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti.
Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu. Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi. Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.