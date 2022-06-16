https://tr.sputniknews.com/20220616/doviz-islemlerinde-vergi-kimlik-tespitiyle-ilgili-yeni-duzenleme-1057489231.html
Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme
Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme
Banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artışla 5 bin dolar seviyesine çıkarıldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T10:01+0300
2022-06-16T10:01+0300
2022-06-16T10:01+0300
ekonomi
türkiye
döviz
döviz bürosu
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Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/merkez-bankasindan-reeskont-kredileri-icin-faiz-ve-doviz-satis-karari-1057358831.html
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türkiye, döviz, döviz bürosu
Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme
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Banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artışla 5 bin dolar seviyesine çıkarıldı.
Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.