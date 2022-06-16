https://tr.sputniknews.com/20220616/doviz-islemlerinde-vergi-kimlik-tespitiyle-ilgili-yeni-duzenleme-1057489231.html

Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme

Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme

Banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artışla 5 bin dolar seviyesine çıkarıldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T10:01+0300

2022-06-16T10:01+0300

2022-06-16T10:01+0300

ekonomi

türkiye

döviz

döviz bürosu

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Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/merkez-bankasindan-reeskont-kredileri-icin-faiz-ve-doviz-satis-karari-1057358831.html

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türkiye, döviz, döviz bürosu