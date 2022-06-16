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https://tr.sputniknews.com/20220616/doviz-islemlerinde-vergi-kimlik-tespitiyle-ilgili-yeni-duzenleme-1057489231.html
Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme
Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme
Banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artışla 5 bin dolar seviyesine çıkarıldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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döviz
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Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/merkez-bankasindan-reeskont-kredileri-icin-faiz-ve-doviz-satis-karari-1057358831.html
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türkiye, döviz, döviz bürosu

Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme

10:01 16.06.2022
© DHADöviz bürosu
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© DHA
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Banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artışla 5 bin dolar seviyesine çıkarıldı.
Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
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