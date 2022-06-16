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https://tr.sputniknews.com/20220616/nwakaemeden-trabzonspora-veda-taraftarla-karsi-karsiya-getirildim-ayrilan-benmisim-gibi-oldu-1057508353.html
Nwakaeme'den Trabzonspor'a veda: Taraftarla karşı karşıya getirildim, ayrılan benmişim gibi oldu
Nwakaeme'den Trabzonspor'a veda: Taraftarla karşı karşıya getirildim, ayrılan benmişim gibi oldu
Trabzonspor'un hücum oyuncusu Nwakaeme, bordo mavili ekipten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan golcü oyuncu sert ifadeler kullandı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
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Trabzonspor'un golcü oyuncusu Anthony Nwakaeme, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Trabzonspor'a veda etti.Nwakaeme yaptığı açıklama sitemde bulundu:“Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek, ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar.Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.”
https://tr.sputniknews.com/20210825/trabzonda-akaryakit-istasyonuna-kasketli-nwakaeme-heykeli-dikildi-1048319138.html
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nwakaeme, trabzonspor

Nwakaeme'den Trabzonspor'a veda: Taraftarla karşı karşıya getirildim, ayrılan benmişim gibi oldu

16:03 16.06.2022 (güncellendi: 16:05 16.06.2022)
© AANwakaeme
Nwakaeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Trabzonspor'un hücum oyuncusu Nwakaeme, bordo mavili ekipten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan golcü oyuncu sert ifadeler kullandı.
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Anthony Nwakaeme, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Trabzonspor'a veda etti.
Nwakaeme yaptığı açıklama sitemde bulundu:
“Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek, ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar.
Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.”
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25 Ağustos 2021, 12:42
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