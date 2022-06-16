https://tr.sputniknews.com/20220616/nwakaemeden-trabzonspora-veda-taraftarla-karsi-karsiya-getirildim-ayrilan-benmisim-gibi-oldu-1057508353.html

Nwakaeme'den Trabzonspor'a veda: Taraftarla karşı karşıya getirildim, ayrılan benmişim gibi oldu

Nwakaeme'den Trabzonspor'a veda: Taraftarla karşı karşıya getirildim, ayrılan benmişim gibi oldu

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Nwakaeme, bordo mavili ekipten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan golcü oyuncu sert ifadeler kullandı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T16:03+0300

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nwakaeme

spor

trabzonspor

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Trabzonspor'un golcü oyuncusu Anthony Nwakaeme, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Trabzonspor'a veda etti.Nwakaeme yaptığı açıklama sitemde bulundu:“Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek, ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar.Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.”

https://tr.sputniknews.com/20210825/trabzonda-akaryakit-istasyonuna-kasketli-nwakaeme-heykeli-dikildi-1048319138.html

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nwakaeme, trabzonspor