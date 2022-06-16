https://tr.sputniknews.com/20220616/sariyerde-otobus-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-var-1057508823.html

Sarıyer'de otobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Sarıyer'de otobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Sarıyer'de otobüs bir otomobille çarpıştı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirilen olayda polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T16:15+0300

2022-06-16T16:15+0300

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sarıyer

türkiye

kaza

otobüs

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Sarıyer'de zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü yol kenarındaki toprak alana girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan İETT otobüsü şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre olay Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde yaşandı. Kilyos - Sarıyer seferini yapan 34 TP 6559 plakalı İETT otobüsünü sollamaya çalışan bir otomobil, karşı yönden gelen 06 CAN 147 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan araç otobüse çarparak durdu. Kazadan kaçmaya çalışan otobüs şoförü ise yol kenarındaki toprak alana girerek durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içerisinde sıkışan İETT şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220511/istanbulda-tramvay-ile-iett-otobusu-carpisti-6-yarali-1056272998.html

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sarıyer, kaza, otobüs