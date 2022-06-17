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Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu
Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu (27), ameliyathanede ölü olarak bulundu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T14:41+0300
2022-06-17T14:41+0300
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kalp damar rahatsızlıkları
anestezi
hastane
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Akçaabat'ta özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, saat 04.00 sıralarında sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı. Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, girdikleri ameliyathanede cansız bedeni ile karşılaştı. İhbarla gelen hastaneye jandarma ekipleri geldi. İncelemenin ardından Muhcu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.Kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce de anjiyo geçirdiği belirtilen Muhcu ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan hastane başhekimi Opr. Dr. Ayhan Çağılcı, "Hastanemiz anestezi teknisyenimiz geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/14-gundur-kayip-olarak-aranan-cocuk-olu-bulundu-1057370109.html
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türkiye, trabzon, kalp damar rahatsızlıkları, anestezi, hastane

Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu

14:41 17.06.2022
© DHAAnestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu
Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© DHA
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu (27), ameliyathanede ölü olarak bulundu.
Akçaabat'ta özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, saat 04.00 sıralarında sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı. Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, girdikleri ameliyathanede cansız bedeni ile karşılaştı. İhbarla gelen hastaneye jandarma ekipleri geldi. İncelemenin ardından Muhcu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce de anjiyo geçirdiği belirtilen Muhcu ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan hastane başhekimi Opr. Dr. Ayhan Çağılcı, "Hastanemiz anestezi teknisyenimiz geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
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