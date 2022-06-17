https://tr.sputniknews.com/20220617/anestezi-teknisyeni-ameliyathanede-olu-bulundu-1057552259.html

Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu

Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu (27), ameliyathanede ölü olarak bulundu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T14:41+0300

2022-06-17T14:41+0300

2022-06-17T14:41+0300

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kalp damar rahatsızlıkları

anestezi

hastane

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Akçaabat'ta özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, saat 04.00 sıralarında sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı. Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, girdikleri ameliyathanede cansız bedeni ile karşılaştı. İhbarla gelen hastaneye jandarma ekipleri geldi. İncelemenin ardından Muhcu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.Kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce de anjiyo geçirdiği belirtilen Muhcu ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan hastane başhekimi Opr. Dr. Ayhan Çağılcı, "Hastanemiz anestezi teknisyenimiz geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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türkiye, trabzon, kalp damar rahatsızlıkları, anestezi, hastane