https://tr.sputniknews.com/20220617/antalyada-bir-erkek-esini-ve-2-cocugunu-oldurdu--1057569338.html

Antalya'da bir erkek, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Antalya'da bir erkek, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir erkek, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihar eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T20:50+0300

2022-06-17T20:50+0300

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türkiye

antalya

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kadın cinayeti

baba

erkek

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Olay, Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.M., av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına, 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihar eden salırganın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220617/tekirdagda-bir-erkek-eski-esi-ve-3-yasindaki-cocugunu-bicaklayarak-oldurdu-1057566801.html

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antalya, serik, kadın cinayeti, baba, erkek