https://tr.sputniknews.com/20220617/antalyada-bir-erkek-esini-ve-2-cocugunu-oldurdu--1057569338.html
Antalya'da bir erkek, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Antalya'da bir erkek, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Antalya'nın Serik ilçesinde bir erkek, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihar eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T20:50+0300
2022-06-17T20:50+0300
2022-06-17T20:53+0300
türkiye
antalya
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kadın cinayeti
baba
erkek
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Olay, Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.M., av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına, 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihar eden salırganın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/tekirdagda-bir-erkek-eski-esi-ve-3-yasindaki-cocugunu-bicaklayarak-oldurdu-1057566801.html
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Antalya'da bir erkek, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
20:50 17.06.2022 (güncellendi: 20:53 17.06.2022) Abone ol
Antalya'nın Serik ilçesinde bir erkek, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihar eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.M., av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına, 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı tüfekle intihar eden salırganın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.