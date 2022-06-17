https://tr.sputniknews.com/20220617/antalyada-otomobil-ile-motosiklet-carpisti-1-olu-2-yarali--1057532678.html

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T02:06+0300

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türkiye

antalya

muratpaşa

motosiklet

kaza

ölü

yaralı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Ali Dikyar'ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Emrah Balcı (32) idaresindeki 63 KC 344 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dikyar ve eşi Gizem Dikyar (23) ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220614/antalyada-motosiklet-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti--1057383096.html

türkiye

antalya

muratpaşa

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