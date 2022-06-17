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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T02:06+0300
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türkiye
antalya
muratpaşa
motosiklet
kaza
ölü
yaralı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Ali Dikyar'ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Emrah Balcı (32) idaresindeki 63 KC 344 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dikyar ve eşi Gizem Dikyar (23) ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220614/antalyada-motosiklet-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti--1057383096.html
türkiye
antalya
muratpaşa
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antalya, muratpaşa, motosiklet, kaza, ölü, yaralı

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

02:06 17.06.2022
© AAAntalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ali Dikyar'ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Emrah Balcı (32) idaresindeki 63 KC 344 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dikyar ve eşi Gizem Dikyar (23) ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
TÜRKİYE
Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
14 Haziran , 02:46
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