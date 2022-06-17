https://tr.sputniknews.com/20220617/istanbul-metrosunda-teknik-ariza-yenikapi-haciosman-seferleri-aksadi-1057546339.html

İstanbul metrosunda teknik arıza: Yenikapı-Hacıosman seferleri aksadı

İstanbul metrosunda teknik arıza: Yenikapı-Hacıosman seferleri aksadı

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı. Seferler, Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T13:04+0300

2022-06-17T13:04+0300

2022-06-17T13:04+0300

türkiye

istanbul

metro

teknik arıza

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Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerinde aksama olduğunu duyurdu.Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.Açıklamada, ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır'' denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220617/metroda-kadinlarin-goruntulerini-kaydettigi-one-surulen-supheli-gozaltina-alindi-1057530826.html

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istanbul, metro, teknik arıza