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İsveç'ten PKK sembolleriyle ilgili açıklama: NATO üyeliğimize karşı kötü niyetli bir kampanya
İsveç'ten PKK sembolleriyle ilgili açıklama: NATO üyeliğimize karşı kötü niyetli bir kampanya
İsveç Dışişleri Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın resmi ve PKK'ya ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntülere ilişkin açıklama yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.'İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır'Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:Bakan Linde ayrıca Twitter üzerinden de açıklamayı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti" dedi.Sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla PKK'ya ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220617/isvecte-pkk-sembolleri-ve-ocalan-fotografi-belediye-binasina-yansitildi-1057528731.html
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İsveç'ten PKK sembolleriyle ilgili açıklama: NATO üyeliğimize karşı kötü niyetli bir kampanya

22:27 17.06.2022 (güncellendi: 22:33 17.06.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveç Dışişleri Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın resmi ve PKK'ya ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını belirterek, "Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır" açıklaması yaptı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntülere ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır'

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."
Bakan Linde ayrıca Twitter üzerinden de açıklamayı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
İsveç'in PKK'yı desteklediğine dair mesajlar ve görüntüler ortalıkta dolaşıyor. Bu kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.
Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti" dedi.
Sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla PKK'ya ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.
İsveç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
POLİTİKA
İsveç'te PKK sembolleri ve Öcalan fotoğrafı belediye binasına yansıtıldı
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