https://tr.sputniknews.com/20220617/isvecten-pkk-sembolleriyle-ilgili-aciklama-nato-uyeligimize-karsi-kotu-niyetli-bir-kampanya-1057573039.html

İsveç'ten PKK sembolleriyle ilgili açıklama: NATO üyeliğimize karşı kötü niyetli bir kampanya

İsveç'ten PKK sembolleriyle ilgili açıklama: NATO üyeliğimize karşı kötü niyetli bir kampanya

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın resmi ve PKK'ya ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T22:27+0300

2022-06-17T22:27+0300

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İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntülere ilişkin açıklama yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.'İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır'Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:Bakan Linde ayrıca Twitter üzerinden de açıklamayı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti" dedi.Sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla PKK'ya ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220617/isvecte-pkk-sembolleri-ve-ocalan-fotografi-belediye-binasina-yansitildi-1057528731.html

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