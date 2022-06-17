https://tr.sputniknews.com/20220617/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-acikladi-kur-ve-enflasyon-tahminlerinde-sert-artis-1057572849.html
Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini açıkladı: Kur ve enflasyon tahminlerinde sert artış
Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini açıkladı: Kur ve enflasyon tahminlerinde sert artış
Merkez Bankası anketinde piyasanın dolar ve enflasyon beklentisinde sert artış haziranda da devam etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T22:20+0300
2022-06-17T22:20+0300
2022-06-17T22:20+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
döviz
kur
artış
enflasyon
anket
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Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu.Sözcü'nün aktardığına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8’e geriledi.
https://tr.sputniknews.com/20220616/merkez-bankasi-rezervleri-1025-milyar-dolara-geriledi-1057506460.html
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, döviz, kur, artış, enflasyon, anket
Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini açıkladı: Kur ve enflasyon tahminlerinde sert artış
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Merkez Bankası anketinde piyasanın dolar ve enflasyon beklentisinde sert artış haziranda da devam etti.
Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu.
Sözcü'nün aktardığına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.
GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8’e geriledi.